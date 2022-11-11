Лучшим новосибирским аграриям вручили ключи от автомобилей

Сегодня, 11 ноября, губернатор Андрей Травников принял участие в церемонии награждения победителей трудового соревнования в агропромышленном комплексе Новосибирской области в 2022 году. Четырнадцать лучших аграриев региона получили в подарок автомобили Lada Niva.

В государственном концертном зале имени А.М. Каца прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Награды из рук губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и первого заместителя председателя Законодательного собрания региона Андрея Панфёрова получили более 200 представителей АПК области.

Подводя итоги аграрного года, глава области высоко оценил результаты, достигнутые в сельском хозяйстве региона. «Вы в очередной раз доказали, что ничто не может заставить вас свернуть с обозначенного курса на повышение эффективности, производительности, поиска новых подходов в хозяйствовании. Не смотря ни на какие сложности и капризы погоды получен достойный результат. Хороший урожай зерновых и зернобобовых, мы вновь вторые в Сибири по объему производства. Достойные результаты по производительности – никого уже не удивишь урожайностью в 50 и более центнеров с гектара, в целом мы приблизились к показателям центрального Черноземья. Такие производственные показатели приносят и финансовый результат – это создает уверенность в том, что темпы развития хозяйств в следующем году будут достаточно высокими», – подчеркнул Андрей Травников. Он также отметил, что «поддержка сельхозпроизводителей – один из приоритетов в деятельности правительства региона».

Напомним, урожай зерна в Новосибирской области превысил прогнозы. В этом году аграриями было собрано 3,4 млн тонн зерна.