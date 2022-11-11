ТИОН увеличил выпуск продукции для медучреждений за счет участия в нацпроекте

Производитель высокотехнологичного оборудования для обеззараживания, дезинфекции и очистки воздуха — ГК «ТИОН» — подвел итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»: объем выпускаемой в Новосибирске продукции вырос почти на четверть.

В результате перенастройки производственных процессов на заводе компании «Аэросервис» оптимизирован участок сборки канального оборудования торговой марки «ТИОН». Это система обеззараживания и очистки воздуха, которая встраивается в вентиляцию медучреждений, является наиболее востребованной на рынке медицинского оборудования и поставляется в том числе в государственные учреждения.

Специалисты предприятия и регионального центра компетенций Агентства инвестиционных решений (АИР) Новосибирской области провели диагностику всех процессов от склада сырья до склада готовой продукции, выявили резервы для оптимизации, определили проблемы, помогли снизить потери. В итоге выработка выросла более чем на 20%.

«Участие в нацпроекте для нашей компании – стратегический шаг. Мы искали возможности оптимизировать процессы, сократить потери, повысить производительность именно с использованием инструментов бережливого производства», – говорит директор производства, снабжения и логистики ООО «Аэросервис» Алексей Лебедев.

На предприятии на два часа удалось сократить сборку оборудования за счет стандартизированной работы и организации рабочего пространства. Кроме того, сотрудники тратили много времени на перемещение продукции между производственными участками. Благодаря перепланировкам маршрут сократился на 27% – на два километра.

Напомним, что всего на текущий момент в Новосибирской области насчитывается более 70 предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».