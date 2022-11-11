Более 93% банкоматов в сети Сбера в Сибири оснащены технологией cash-recycling

Федор Туров
 
Более 93% банкоматов в сети Сбера в Сибири оснащены технологией cash-recycling
Фото с сайта Сбера

В Сибири доля банкоматов нового поколения с технологией cash-recycling превысила 93% устройств, об этом сообщил председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев в ходе пресс-конференции, посвященной проведению акции «Зеленый день».

«Важнейшим показателем работы Сбербанка являются комфорт и удобство для клиентов, – заявил он. – Мы продолжаем внедрять современные технологии, значительно облегчающие рутинные операции. Обновление парка банкоматов – большой шаг на этом пути, поскольку наши современные устройства позволяют быстрее проводить необходимые операции, в том числе с использованием биометрических данных».

Использование данной технологии позволяет оптимизировать временные и операционные затраты – средства, которые клиент вносит в банкомат-ресайклер, могут быть выданы другому человеку, и получатель не должен приходить в банк и ждать окончания процесса инкассирования. При внесении наличных банкоматы нового образца могут принять до двухсот купюр – ранее за один раз можно было внести не больше сорока. Кроме того, клиентам для обслуживания в новых банкоматах не обязательно иметь при себе карту – авторизация и осуществление операций доступны по биометрии лица.

Лидерами по количеству устройств нового образца являются Омская область и Красноярский край, а наибольшая доля банкоматов-ресайклеров в Хакасии – 98% от общего числа.

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