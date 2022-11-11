Стало известно, в какие страны Азии вышли новосибирские предприниматели

Новосибирская область в 2022 году освоила новые рынки сбыта, в том числе Мьянму и Монголию. 88% экспортеров составили представители малого бизнеса. Примечательно, что в Индии наблюдается ажиотаж на натуральную тушь из Новосибирска, а в Китае на шапки.

Как отметил в ходе пресс-конференции 10 ноября глава минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров, основными проблемами наращивания товарооборота со странами Азии являются страх местных предпринимателей выходить на внешние рынки и сложности с переориентацией бизнеса в новых условиях.

«Понятное дело, что ввиду последних событий сейчас многие страны Европы и Америки сказали нам «до свидания», также «до свидания» сказали мы им соответственно. С одной стороны это может быть не прощание, а какой-то период друг без друга. С другой стороны, это возможности найти других партнеров в других локациях», — пояснил Андрей Гончаров. Сейчас на производителей Новосибирской области выходят Юго-восточная Азия, Иран, ОАЭ и Индия.

Другим фактором роста товарооборота с Азией послужило изменение торговой валюты. Сейчас предприниматели ищут возможности производить платежи в разных валютах. Несмотря на сложности в логистике и платежах, новосибирский бизнес нашел выход в экспорте услуг — это касается медицинских и образовательных услуг, продажи франшиз в Казахстане.

В Китае уже традиционно наблюдается большой запрос на кондитерские изделия и молочную продукцию из России. Среди наиболее востребованных марок — продукция новосибирского хладокомбината. Замыкают первые строчки экспорта растительное масло и биодобавки.

В рамках услуги по поиску партнеров от центра поддержки экспорта в 2022 году две компании получили комплекс мер для выхода на рынки Беларуси и Казахстана. В результате оказанной услуги производитель детских развивающих игрушек заключил экспортный контракт с беларусами на поставку кубиков-трансформеров на $2,4 тыс. Компания, предоставляющая образовательные услуги, заключила экспортный контракт с организацией из Казахстана на $3,8 млн.

Традиционно в силу территориальной близости высоким спросом среди экспортеров Новосибирской области пользуются страны восточной части Азии, в частности, Монголия и Китай. В 2022 году центр поддержки экспорта организовал бизнес-миссию в Монголию при участии представителей пищевой промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли и металлургии.

«По результатам оказанных услуг две компании заключили экспортные контракты на поставку удобрений и лапши быстрого приготовления», – констатировала в ходе пресс-конференции руководитель центра поддержки экспорта Новосибирской области Алина Мусиенко.

Самой неожиданной продукцией на экспорт, по мнению Мусиенко, оказались надувные лодки в страны юго-восточной Азии, эко-косметика и тушь SHIK в Индии, шапки в Китае.

Всего на сегодня в Новосибирской области 1700 экспортеров, из них 1500 приходится на малый бизнес. Это около 10% от всего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе.