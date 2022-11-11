Что будет с сибирскими дилерами Mazda после заявления об уходе марки с рынка?

10 ноября японская корпорация Mazda Motor в своем официальном сообщении объявила о решении прекратить свою деятельность в России и передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто». Вместе с тем, сибирские дилеры, ссылаясь на российское представительство марки, отмечают, что пока изменений в их работе нет.

«Компания Mazda приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу ПАО «Соллерс» – нашего партнера по совместному предприятию во Владивостоке (на заводе выпускались модели CX-5, CX-9, Mazda 6). 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли», — отмечается в сообщении Mazda Motor, на которое ссылается ТАСС. Сумма сделки составила €1. В связи со своим решением Mazda Motor потеряет 12 млрд иен ($82 млн).

Опрошенные «Континентом Сибирь» региональные дилеры марки отмечают, что российское представительство Mazda не информировало их о каких-либо изменениях в работе. «Дилерская конференция Mazda была в середине октября. Она начиналась словами: Mazda из России не уходит и не уйдет», – подчеркивает в разговоре с изданием учредитель одного из сибирских дилеров японской марки. По его мнению, текущее заявление Mazda отражает позицию головной корпорации и в большей степени ориентировано на японскую аудиторию, а не на российскую. При этом оно затрагивает исключительно производственную составляющую — завод Mazda во Владивостоке действительно был закрыт и передан Sollers.

Источник «Континента Сибирь», близкий к российскому представительству марки, обращает внимание на то, что дистрибьютор автомобилей Mazda («Мазда Мотор Рус») не имеет юридического отношения к заводу во Владивостоке и только получал произведенные там машины. Таким образом, работа «Мазды Мотор Рус», по его ожиданиям, продолжится без изменений, запчасти будут поставляться и дальше, гарантия будет оказываться. А когда рано или поздно встанет вопрос возможности поставок машин в Россию через «Мазду Мотор Рус», то его будут прорабатывать отдельно.

В самой «Мазде Мотор РУС» не смогли предоставить официальный комментарий по ситуации.

Вместе с тем, трое сибирских дилеров Mazda отметили «Континенту Сибирь», что гарантийное обслуживание автомобилей на текущем этапе никто не отменял, работа салонов идет в штатном режиме, продажа машин ведется. Они рассчитывают, что в ближайшее время изменений не будет.

Кроме того, что на сегодня ряд российских дилеров ввозит новые автомобили Mazda, произведённые в Китае для домашнего рынка. В частности краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» объявлял о поставках Mazda CX-4 по схеме параллельного импорта. Первая партия составляла более 580 автомобилей. Таким образом, за счет такого рода поставок автомобили бренда в любом случае будут присутствовать на отечественном рынке. Российский дистрибьютор Mazda, по словам одного из сибирских партнеров бренда, даже пытался помочь дилерам найти автомобили по схеме параллельного импорта, но не смог из-за глобального дефицита машин.

На сегодня официальными дилерами Mazda в Сибири являются ГК «Арсенал» (Красноярск), ГК «Феникс-Авто» (Омск), ГК «ФАСТАР» (Новосибирск), «АлтайАвтоЦентр» (Барнаул), ГК «Сибинпэкс» (Кемерово), ГК «Первая Автоколонна» (Иркутск). По данным «Автостат Инфо», за 3 квартала 2022 года в Красноярском крае было зарегистрировано 145 новых автомобилей Mazda (-64,1%), в Новосибирской области – 120 (-58,2%), в Омской области – 67 (-58,9%), в Кузбассе – 92 (-69,5%), в Иркутской области – 70 (-72,9%), в Алтайском крае – 52 (-64,1%).

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