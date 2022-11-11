Информация о минировании крупного новосибирского ТЦ оказалась ложной

Вечером 10 ноября состоялась экстренная эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ «Аура» в Новосибирске. В районе восьми вечера произошел звонок на стойку администрации с информацией о минировании здания.

Торговый центр полностью эвакуировали по стандартному протоколу, на место приехали сотрудники органов и кинологи. После проведения проверки оказалось, что сообщение о минировании ложное.

На сегодня работа ТЦ «Аура» возобновлена. Всего в здании находится около 180 магазинов, 20 точек питания и кинотеатр.

Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена статьей 207 Уголовного кодекса РФ. УК РФ предусмотрено ограничение свободы или принудительных работ сроком до 3 лет за ложный звонок.

Стоит отметить, что 31 октября в торговом центре «Аура» открылся магазин женской одежды KIARA, а 21 октября перезапустился магазин «Мир Кубиков», ранее называвшийся LEGO.

Напомним, что новосибирская компания «Райдекс», совладельцем которой является Николай Манцуров, объявила о строительстве нового торгового центра в Москве