Мэрия Новосибирска планирует сократить на треть количество рекламных конструкций

Мэрия Новосибирска заявила о сокращении на треть количества рекламных конструкций в городе в течение двух лет. Последние работы проведут до конца 2022 года. Мэр города Анатолий Локоть планирует рассмотреть предложение о запрете установки нестационарных объектов на гостевых маршрутах города.

«В этом году особое внимание мы уделили двум знаковым местам города – площади и проспекту Карла Маркса и площади Калинина. Стояла непростая задача, связанная с работой рекламных операторов и собственников нестационарных объектов, не всегда размещённых на законном основании. Чтобы состоялись наши проекты, была проведена большая работа», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами 10 ноября.

По словам начальника управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олега Хорошунова, сокращение рекламных конструкций за 2021-2022 годы в масштабах города составит 37%. На улицах города сохранится 1282 отдельно стоящие конструкции к концу года.

Наибольший пласт работы направлен на приведение площади Калинина к соответствующему облику в рамках установки стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести». Всего демонтировано 5 рекламных конструкций и убрано 150 незаконных вывесок. На проспекте им. Карла Маркса демонтировано 24 отдельно стоящих рекламных конструкции, 100 незаконных фасадных вывесок. На красном проспекте убрали 33 незаконно установленных рекламных блока «сити-формата».

За 2022 год темп демонтажа самовольных рекламных блоков увеличился в два раза — если в 2021 году общий объем работ дошел до 459 убранных блоков, то к концу 2022 году в планах достичь отметки в 650 единиц.

Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции подчеркнул, что у властей города нет задачи уничтожить малый бизнес. Вся работа проводится в рамках действующего законодательства. Также в планах рассмотреть предложение профильного комитета о запрете установки нестационарных объектов на гостевых маршрутах города.

Напомним, что ранее мы писали о скандале, вызванном рассмотрением закона об едином рекламном операторе. На днях Госдума отклонила законопроект во втором чтении.