Задержан глава района Томской области

Правоохранительные органы задержали главу Томского района Александра Терещенко за выполнение указаний ранее задержанного экс-заместителя губернатора Томской области Евгения Паршуто. Ущерб от действий оценивается в 10,5 млн рублей. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Томской области.

10 ноября главу Томского района Томской области Александра Терещенко задержали сотрудники ФСБ. Чиновника подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Терещенко — четвертый задержанный фигурант уголовного дела вокруг строительства корниловской школы. Ранее по этому делу задержаны экс-заместитель губернатора Томской области Евгений Паршуто, заместитель главы Томского района Денис Празукин и экс-депутат и по совместительству глава строительной компании ООО «Спецмонтажстрой» Владимир Мамонтов.

Согласно данным СУ СК РФ по Томской области, в декабре 2019 года между управлением территориального развития администрации Томского района и ООО «СпецМонтажСтрой» был заключен контракт на строительство школы в селе Корнилово на 200 мест.

«В ходе реализации строительного контроля в 2020 году ООО «Строительная лаборатория» направила в ООО «СпецСтройМонтаж» более двадцати предписаний об устранении выявленных нарушений, которые подрядчиком не были исправлены. Элементы конструкции здания находятся в недопустимом техническом состоянии, что влечет опасность для пребывания людей в здании школы», — говорится в сообщении СУ СК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, на тот момент заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто дал указание о возврате документов проверки, препятствующих оплате выполненных работ, и расторжении контракта с ООО «Строительная лаборатория». Также он дал указание Терещенко о принуждении представителей заказчика к принятию и оплате выполненных работ.

«Исполняя данное незаконное указание, подозреваемый [Александр Терещенко] путем уговора и оказания административного давления склонил своего заместителя [Дениса Празукина] к совершению злоупотребления должностными полномочиями, необоснованному принятию и оплате выполненных подрядчиком работ, подписанию счетов на оплату, актов о приемке и справок о стоимости выполненных работ и затрат», — резюмировало СУ СК РФ.

По оценке силовых ведомств, бюджету муниципалитета нанесен ущерб в размере 10,5 млн рублей.

Александр Терещенко возглавил Томский район в 2018 году. До этого Терещенко представлял Томский район в Законодательной думе Томской области в IV, V и VI созывах от «Единой России». С 2007 года Терещенко возглавляет районное отделение партии. Партия уже заявила о планах исключить его из своих рядов. Терещенко работал в структурах «Газпрома», возглавлял ЗАО «Восточная инвестиционная газовая компания», которую основал в 2002 году (компания занимается газификацией районов региона), и фонд развития Томского района.

Напомним, что экс-зама губернатора Томской области Евгения Паршуто арестовали в середине октября 2022 года. Следом под суд пошел глава строительной компании и бывший депутат Томска Владимир Мамонтов.