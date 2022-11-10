Завод «Обуви России» в Бердске планирует перезапуститься и выпускать берцы для мобилизованных

Минпромторг Новосибирской области ведёт переговоры с компанией «Фарадей», производящей военную обувь, по размещению заказов предприятия на закрывшейся летом фабрике S-Tep холдинга OR Group («Обувь России»). Об этом сообщил глава ведомства Андрей Гончаров в ходе пресс-конференции 10 ноября.

Как пояснил министр, речь идёт о размещении части заказов компании на приостановившем работу предприятии.

Андрей Гончаров напомнил, что с августа, когда фабрика объявила о своём закрытии, минпромторг Новосибирской области ищет пути решения финансовых сложностей, с которыми столкнулось предприятие.

«Нас бы устроило, как в ситуации с «Фарадеем», чтобы какая-то организация была бы головной в исполнении какого-то заказа, а наша фабрика была бы там на субподряде», — сказал Андрей Гончаров на пресс-конференции в четверг, отметив, что в случае необходимости фабрика готова в короткие сроки вновь запустить производство и привлечь сотрудников (цитата по ТАСС).

По словам главы регионального минпромторга, «Фарадей» готов трудоустроить сотрудников фабрики S-Tep, однако для последней это не выгодно, поскольку перед предприятием стоит задача сохранить собственное производство.

«Сейчас в этих непростых условиях фабрика могла бы работать в том числе на СВО, потому что часть продукции, которую они выпускали, в том числе берцы, ботинки, востребована», — отметил также Андрей Гончаров.

По словам Андрея Гончарова, региональное ведомство сообщило о своём видении перезапуска фабрики в Минпромторг РФ.

Напомним, что завод обувной компании S-TEP в Бердске, приобретённый ГК «Обувь России (ныне — OR Group) в 2015 году, объявил о своём закрытии с 1 августа текущего года из-за финансовых сложностей. Тогда же власти Новосибирской области сообщили о поиске инвесторов, готовых приобрести предприятие, и обратилось в Минпромторг РФ с просьбой о содействии в этом вопросе.

В самой OR Group 26 октября, отвечая на вопросы инвесторов о возможности производства военной обуви, отмечали, что «в рамках реализации антикризисной программы фабрика S-TEP законсервирована. На текущий момент руководством прорабатываются различные варианты возобновления производства на фабрике S-TEP, также по вопросам возобновления работы мы консультируемся с Минпромторгом. В случае, если появится возможность возобновить деятельность фабрики, компания сделает это в кратчайшие сроки».