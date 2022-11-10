Зачем губернатору Травникову столько «политических заместителей»?  

На старте собственной избирательной кампании губернатор Новосибирской области увеличил число политических заместителей в списке членов правительства. Какая роль отведена каждому из них? И что это значит для будущего региональной власти?

Главный по муниципалитетам

На прошлой неделе губернатор Новосибирской области официально поставил у руля министерства региональной политики политтехнолога Андрея Клюзова, который получил статус заместителя председателя правительства. Его предшественник, Игорь Яковлев, переместившись в вице-губернаторы, остаётся в команде Андрея Травникова. Оба чиновника в иерархии областной власти подчинены напрямую главе области. Пунктиры штатной схемы на официальном сайте правительства формально ставят обоих под кураторство Юрия Петухова, первого заместителя Травникова, но, как утверждает сам первый вице-губернатор, он координирует только минрегионполитики. В любом случае с приходом Клюзова в обладминистрации стало больше на одного ключевого чиновника, чьё повышенное внимание приковано к сентябрю следующего года, когда (если все, по-прежнему, идёт по плану) состоятся губернаторские выборы.

После назначения вице-губернатором сфера полномочий Игоря Яковлева — «организация взаимодействия с муниципальными образованиями региона». Этим взаимодействием он занимается с 2016-го, когда стал министром региональной политики. Спустя четыре года, перед кампанией по выборам депутатов Горсовета Новосибирска и областного Заксобрания, Яковлев начал разговаривать с главами территорий Новосибирской области ещё и как заместитель председателя правительства. В то время функционал минрегионполитики напрямую замкнулся на губернатора. Хотя формально ведомство, как и сейчас, оставалось под кураторством первого заместителя главы региона Юрия Петухова. Но того тогда затянули «социалка» и здравоохранение — дело было в первые месяцы пандемии.

Некоторые из представителей руководящих структур регионального отделения «Единой России» в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» полагали, что перед выборами губернатора 2023 года первый вице-губернатор сможет сосредоточиться на выборной специфике. Через несколько дней после перемещения Игоря Яковлева на новую позицию собеседники редакции склоняются к мысли: ротация не повлияла на сферу компетенций Юрия Петухова. Одни упоминают об этом с разочарованием и добавляют: «стоит подождать», «пока до конца не разобрались, что к чему». Другие как само собой разумеющийся и уже привычный факт констатируют: едва ли в предвыборный момент Юрий Федорович проявит рвения больше, чем того требует его статус «первого» в ряду других заместителей, связанных с политическим и социальным направлением.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Юрий Петухов повторил тезис, что последние кадровые перестановки в региональном правительстве не затрагивают его служебный функционал и не потребовали корректировок в его должностной инструкции: «Вопросы предвыборных кампаний, в соответствии с положением о министерстве региональной политики, относятся к компетенции министра. На данном этапе Игорь Яковлев вводит Андрея Клюзова в курс дел как его предшественник. Я это делаю как руководитель администрации, первый заместитель губернатора и координатор министерства региональной политики. С Андреем Клюзовым у нас будет слаженное и тесное сотрудничество, также и с Игорем Яковлевым, с которым мы взаимодействуем, как с другими коллегами, с заместителями губернатора», — прокомментировал ротацию в рукоодстве областной исполнительной власти Юрий Петухов.

Последние шесть лет Игорь Яковлев работает на фоне слухов, что дни его во властной обойме сочтены. Они усиливались на волне весенних декларационных кампаний, которые обязывают чиновников отчитываться о недвижимости. По сведениям «Континента Сибирь», Яковлев и сам был готов уйти — должность руководителя минрегионполитики его тяготила. Но Андрей Травников, которому администрация президента могла дать отмашку заходить на второй губернаторский круг, не мог отпустить погруженного в повестку человека, не подобрав надёжной замены.

Глава области в общем-то и не совсем его отпустил. Чиновнику придётся работать в связке со своим преемником в должности министра региональной политики Андреем Клюзовым, вводить того в курс дела и помогать взаимодействовать с районами области — официально это компетенция вице-губернатора Яковлева.

В декабре 2021 года Госдума успела принять закон о единстве публичной власти в регионах, фиксирующий и легализующий тренд на вертикализацию государственной системы (согласование местных чиновников с федералами, увольнение мэров решением губернатора и так далее). Закрепить этот курс и конкретизировать механизмы реализации пунктов документа должен был закон о муниципальной реформе. В числе прочего, он оговаривает критерии «плохого мэра», а также объединение сельских и городских поселений с районами в муниципальные или городские округа, упразднение прежних администраций вместе с их депутатскими советами. Из-за судьбоносных для страны событий законопроект, как и многие россияне, впал в ступор в феврале 2022 года, не преодолев стадию поправок ко второму чтению. Нет смысла прогнозировать что-либо, в том числе, когда вновь закрутятся шестерёнки, донастраивающие детали механизма региональной власти. Но из бесед с местными депутатами, солидаризованными с «ЕР», ясно: в любой момент по сигналу сверху они готовы положить руки на кнопку (для голосования, уточним на всякий случай). В ожидании этого и с учётом уже принятых норм 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» у нового вице-губернатора по муниципальным образованиям — приличный фронт работы.

В неформальных беседах источники «Континента Сибирь» то и дело подчёркивают, что главный муниципалитет в Новосибирской области, а значит и основная забота Яковлева в новом статусе — региональный центр. В кулуарах всё увереннее говорят об административной реформе и отмене прямых выборов мэра. И, словно сговорившись, местные единороссы на разный лад повторяют мысль: мол, они и «не удивятся», если сегодняшний вице-губернатор по муниципальным образованиям — это завтрашний сити-менеджер Новосибирска. Ему кашу расхлёбывать – ему брешь и затыкать, широкой грудью и личным примером. А кому сейчас легко?

Юрий Петухов не стал комментировать вопрос «Континента Сибирь» о перспективах отмены прямых выборов мэра Новосибирска. Первый вице-губернатор ещё раз подчеркнул, что назначение Игоря Яковлева на пост заместителя главы области «призвано усилить направление, связанное с муниципальными образованиями, в соответствии с принятым федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ»». Первый вице-губернатор добавил, что «и раньше работа с муниципалитетами была предметом пристального внимания высшего должностного лица».

Новосибирские единороссы активно упоминают закон о публичной власти в контексте усиливающейся зависимости мэра от губернатора. Норма, которая теоретически позволяет главе региона отправить неэффективного градоначальника в отставку, начнёт действовать в следующем году. Гипотетически не обязательно бередить общественность ампутацией очередного демократического принципа в виде института избираемости главы муниципалитета. Перспектива позорного «увольнения» за неловкий шаг влево или вправо едва ли кого-то когда-то мотивировала, так что предложение уйти, например, в Совет федерации Анатолий Локоть может расценить как весьма щедрое. Другой вопрос, рискнёт ли власть на народные выборы, даже при «нейтрализации» Локтя? Или безопаснее сообщить людям, как в Томске, что в нынешние времена лучше экономить, в том числе, и на голосовании. На чём аналитики в АП сойдутся, с тем Яковлеву с Клюзовым и работать. «Отменят ли выборы в Новосибирске, зависит даже не от указаний губернатора Андрея Травникова, а от повестки, информационного фона, настроений людей. Если будет риск протестов, падение рейтинга власти, усилятся проблемы в экономике и так далее, лучше не ломать то, что и так работает на договорённостях и расторговках», — резюмирует политический аналитик Андрей Шалимов.

Главный штатный технолог

Новосибирск и Абакан — последние региональные центры в Сибирском федеральном округе, где у жителей ещё остаётся право голосовать за градоначальника. В октябре пал Томск, после чего миссия Андрея Клюзова там была окончена и он отправился в Новосибирскую область. «Континент Сибирь» ещё в августе писал, что Андрей Травников ждёт опытного политтехнолога «Единой России». Тот был занят сентябрьской кампанией назначенного президентом в мае исполняющим обязанности главы Томской области Владимира Мазура, кроме того, были неясны перспективы с определением нового мэра.

Андрей Клюзов — известная фигура в новосибирских околовластных кругах. Работал с единороссами на выборах в Горсовет и Заксобрание. Вероятно, он «осел» в регионе не только, чтобы провести кампанию Травникова 2023 года. В 2024 году подойдут к концу полномочия нынешнего мэра, коммуниста Анатолия Локтя, в 2025-м — региональных и городских депутатов, в 2026-м — федеральных парламентариев.

Но горизонт планирования всё же не столь оптимистично прозрачен. Главное, на чём сосредоточена сейчас политическая система — 2024 год, то есть, финал или начало нового президентского срока. Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, что политтехнологическая работа пройдёт в жесточайших экономических и социальных условиях. Очевидно, в такие времена Кремль нуждается в эффективных менеджерах на местах, чья деятельность не будет ассоциироваться с «профессиональным выгоранием».

Позиция члена регионального правительства утяжелит инструментарий партийного технолога и придаст солидности его аргументации в дискуссиях о выбранной стратегии со знающей себе цену местной политической элитой. С 2015 года Андрей Шимкив старается нарастить, а в нынешних условиях методичных арестов приближенных к нему действующих и бывших депутатов и глав территорий удержать статус Заксобрания, как сильнейшего в стране. Одно дело «конкурировать» с условным «главтехом штаба партии», другое — не соглашаться или делать что-то своё против политического «зама», отмечает в неформальной беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» один бывший коллега Андрея Клюзова из федеральной обоймы. Тем более, что кандидатура на заместителя по внутренней политике согласуется с администрацией президента, что придаёт чиновнику соответствующий аппаратный вес и добавляет аргументов в дискуссиях. Откровенное недовольство, саботаж и обвинения, что условные «москвичи» (группа, приехавшая отработать кампанию в регионе) не понимают местной специфики — старая добрая новосибирская традиция. Теперь технолог Клюзов, как и «технократ» Травников, хоть и «варяг», да свой.

Андрей Шалимов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» рассуждает об общем тренде штатного инкорпорирования технологов «заказчиками». «Раньше административная элита не пускала в свою среду политтехнологов, это были разные, несмешиваемые касты. На выборах делайте, что хотите, но в понедельник после дня голосования ваш пропуск в администрацию будет аннулирован», — говорит Андрей Шалимов.

Подход Кремля к наёмным кураторам кампаний изменился пару лет назад, когда администрация президента стала закреплять кураторов избирательных кампаний на официальных должностях. Последние яркие примеры: экс-заместитель по информационной политике Сахалинской области Алексей Васильев, вице-губернатор по внутренней политике в Псковской области Александр Серавин, вице-губернатор по внутренней политике в Ярославской области (до этого занимал аналогичную должность в Магаданской области) Андрей Колядин, Сергей Толмачёв в Севастополе. Андрей Шалимов считает, что тренд связан с приходом во власть губернаторов-технократов, многие из которых являются варягами и не могут до конца доверять местным чиновникам.

Новосибирск в политтехнологической среде ассоциируется с необходимостью принимать в расчёт участие «серых кардиналов» в местных раскладах. Слава одного из них принадлежит максимально непубличному депутату Госдумы и по совместительству руководителю Межрегионального координационного совета, члену генерального совета «Единой России» Виктору Игнатову. Он давно контактирует с Андреем Клюзовым по партийной линии. Однако собеседники «Континента Сибирь» говорят, что у министра региональной политики с 2021 года сложился контакт и с другим депутатом ГД от «ЕР», наращивающим своё влияние в Новосибирске, рассаживающим в Городском совете своих людей. Речь о Дмитрии Савельеве, который два года назад официально вышел из-под флагов ЛДПР.

В общероссийском масштабе заметно работает на повышение своего статуса «генеральный секретарь» «ЕР» Андрей Турчак. В этой канве логична его заинтересованность получить надёжных людей в знаковых, не самых простых для партии власти, регионах. Турчак в хороших отношениях с Игнатовым, опытным участником и зачинщиком местных событий, на которых держатся нынешние политические реалии в Новосибирске. Партийный руководитель мог в разговоре с ним затронуть тему о той самой надёжной фигуре накануне судьбоносного для страны цикла. Но отдельные собеседники «Континента Сибирь» предпочитают не преувеличивать роль Игнатова и не преуменьшать значение слова Травникова при обсуждении кадрового решения. Согласиться на заместителя по внутренней политике, «удобного» определённой группе в регионе, особенно недальновидно, если есть настрой поставить Клюзову задачу — снизить влияние местных элит и «серых кардиналов» на исполнительную власть и политические расстановки на территории. Чтобы на втором сроке выйти из роли губернатора «пакта» с местными игроками на уровень самостоятельного «федерального» главы субъекта.