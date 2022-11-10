145 новосибирских школ оснастят интерактивными панелями

До конца 2022 года школы Новосибирской области, включая сельские, получат 435 интерактивных панелей, значительно расширяющих возможности образовательного процесса. Оснащение образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием в регионе ведется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Закупка нового оборудования стала частью эксперимента по модернизации образовательных организаций в Новосибирской области в 2022 году. Помимо закупки оборудования, мероприятие по оснащению школ предполагает обучение учителей современным информационным технологиям.

«На оснащение школ региона интерактивными панелями направлено порядка 150 млн рублей. В 145 образовательных организаций будет поставлено 435 интерактивных панелей с сенсорными дисплеями – это дает новые возможности для образовательного процесса по работе с информацией и наглядными материалами, подготовкой презентаций. Важно, что высокотехнологичным оборудованием, с которым удобно работать как педагогам, так и школьникам, оснащаются как городские, так и сельские школы», — прокомментировал министр образования региона Сергей Федорчук. Его слова приводит пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, что другим направлением по модернизации и цифровизации образовательного процесса стало проведение олимпиады для школьников по безопасности дорожного движения. Олимпиада проводится полностью в онлайн-формате.