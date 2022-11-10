Гендиректор подрядчика нового ЛДС в Новосибирске оштрафован за срыв сроков строительства

По итогам прокурорской проверки генеральный директор подрядчика строительства ледовой арены на улице Немировича-Данченко в Новосибирске, компании «ЭлинАльфа», получил штраф на 106 миллионов рублей. Административное взыскание назначено за срыв сроков работ.

Генеральный директор организации оштрафован по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ – «неисполнение предусмотренных контрактом обязательств», сообщили в прокуратуре Новосибирской области 10 ноября.

«Решением мирового судьи второго судебного участка Кировского судебного района Новосибирска указанное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 106 миллионов рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.

Постановление в законную силу не вступило.

Как стало известно после проверки бюджетного законодательства, подрядчик не исполнил своих обязательств по вводу объекта до 31 августа 2022 года. К этому сроку было готово лишь 54% работ.

Напомним, что в октябре заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко связал отставание в темпах строительства ЛДС в Новосибирске с ошибками в проектной документации, непредусмотренными ранее работами и нарушением поставок стройматериалов.

Сам подрядчик объяснял нарушение сроков обстоятельствами, связанными с «ковидными» ограничениями, в частности, длительной приостановкой деятельности большинства субподрядчиков и переводом сотрудников на удалённую работу. Компания также ссылалась на неблагоприятные погодные условия в 2021 году, которые не позволили проводить работы в течение 19 дней.

Кроме того, фирма жаловалась на длительное согласование рабочей документации со стороны заказчика – ГКУ Новосибирской области «Арена». Отметим, что в октябре 2021 года госучреждение направляло в суд иск к ООО «ЭлинАльфа» по оплате пеней за срыв сроков работ, однако в августе 2022 года арбитраж отказал в удовлетворении заявления.