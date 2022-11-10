Ленинский район Новосибирска лидирует по количеству новостроек

Жанна Гладкова
 
Ленинский район Новосибирска лидирует по количеству новостроек
Фото Михаила Перикова

Мэрия Новосибирска подвела итоги жилищного строительства за 10 месяцев текущего года.

По данным управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска, в настоящее время в городе введены в эксплуатацию 59 многоэтажных жилых домов (12 893 квартиры, 651 202 кв. метра) и три малоэтажных жилых здания (40 квартир, 2 796 кв. метров).

Активнее всего строительство жилья идет в Ленинском районе города. Здесь построено 17 домов (212 106 кв. метров), в Октябрьском – 10 домов (106 966 кв. метров) и Кировском – 9 домов (95 793 кв. метра).

Всего за десять месяцев текущего года выполнено под ключ 1734 квартиры в новостройках, что составляет 13 % от общего количества сданных квартир.

Значительная часть новостроек – 61 % – относится к каркасному домостроению. Удельный вес панельных домов – 32 %, кирпичных – 7 %.

Кроме того, с начала года приняты в эксплуатацию 150 объектов общественного и производственного назначения, автостоянок и гаражей общей площадью 328 990 кв. метров, рассчитанных на 3 371 рабочее место.

Напомним, в 2022 году новосибирские строители планируют сдать не менее 1 млн 220 тыс. квадратных метров жилых площадей.

В октябре этого года минстрой Новосибирской области сообщил, что правительству региона удалось снизить ограничения застройки приаэродромной территории аэродрома «Гвардейский» в Заельцоском районе Новосибирска.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  