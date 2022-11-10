Ленинский район Новосибирска лидирует по количеству новостроек

Мэрия Новосибирска подвела итоги жилищного строительства за 10 месяцев текущего года.

По данным управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска, в настоящее время в городе введены в эксплуатацию 59 многоэтажных жилых домов (12 893 квартиры, 651 202 кв. метра) и три малоэтажных жилых здания (40 квартир, 2 796 кв. метров).

Активнее всего строительство жилья идет в Ленинском районе города. Здесь построено 17 домов (212 106 кв. метров), в Октябрьском – 10 домов (106 966 кв. метров) и Кировском – 9 домов (95 793 кв. метра).

Всего за десять месяцев текущего года выполнено под ключ 1734 квартиры в новостройках, что составляет 13 % от общего количества сданных квартир.

Значительная часть новостроек – 61 % – относится к каркасному домостроению. Удельный вес панельных домов – 32 %, кирпичных – 7 %.

Кроме того, с начала года приняты в эксплуатацию 150 объектов общественного и производственного назначения, автостоянок и гаражей общей площадью 328 990 кв. метров, рассчитанных на 3 371 рабочее место.

Напомним, в 2022 году новосибирские строители планируют сдать не менее 1 млн 220 тыс. квадратных метров жилых площадей.

В октябре этого года минстрой Новосибирской области сообщил, что правительству региона удалось снизить ограничения застройки приаэродромной территории аэродрома «Гвардейский» в Заельцоском районе Новосибирска.