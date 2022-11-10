В Томской области открыли первый в Сибири частный IT-технопарк

В Томске открыли первый в Сибири частный IT-технопарк. Общая сумма инвестиций составила порядка 400 млн рублей.

9 ноября губернатор Томской области Владимир Мазур открыл частный технопарк «Герцен», который объединил научно-образовательный комплекс, инновационную сферу и высокотехнологичное производство в информационных технологиях. ООО «Системы. Технологии. Коммуникации» (СТК) Андрея Савина вложила более 400 млн рублей в течение 5 лет на реализацию проекта.

ООО «Системы. Технологии. Коммуникации» основано в 2010 году. В 2013 году Андрей Савин стал генеральным директором компании. Крупнейшим госзаказчиком компании является ПАО НК «Роснефть». По данным Rusprofile, в 2021 году выручка компании приблизилась к 1,5 млрд рублей, прибыль — более 300 млн рулей.

«С президентом РАН и руководством «Роскосмоса» мы обсуждали взаимодействие научно-образовательного комплекса с реальным сектором экономики для решения одной из главных задач страны – достижения технологического суверенитета. Именно эту задачу будут решать резиденты нового томского технопарка», – рассказал Владимир Мазур на открытии. Его слова приводит правительственная пресс-служба.

По словам директора СТК Андрея Савина, технопарк, в отличие от особой экономической зоны, не может предложить резидентам налоговых льгот. Конкурентное преимущество частного IT-технопарка в современном оборудовании и комфортной рабочей среде.

«К сожалению, в городе нет современной качественной рабочей среды, мы вынуждены ориентироваться на пережитки советского прошлого и делать все без учета потребностей инженеров и айтишников», — добавил Савин на открытии.

Резидентами технопарка является 5 компания. В том числе АО НПФ «Микран» (Томск, производит радиоэлектронное оборудование).

Напомним, что в Новосибирске анонсировали открытие пилотного агробиотехнопарка. К его реализации приступят в 2023 году.