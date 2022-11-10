От катка возле оперного театра в Новосибирске в этом году откажутся

Традиционный каток возле Новосибирского оперного театра в этом году заливать не станут, сообщила вице-мэр города Анна Терешкова 10 ноября. По мнению властей, комментирование его формы на фоне происходящих в стране событий будет неуместным.

Власти Новосибирска решили в этом году отказаться от заливки катка возле Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, известного своими неоднозначными очертаниями.

«Такое время, не всем хочется смеяться. Не хочется, чтобы продолжали комментировать наш каток по всей стране», — сказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в прямом эфире НГС в четверг, отметив, что решение было принято после проведения опроса среди горожан. Голосование о необходимости заливки катка проходило на Новосибирском городском сайте, по его итогам 47% новосибирцев не поддержали ежегодную традицию.

Анна Терешкова также напомнила, что изначально при заливке катка власти не задумывались о его форме.

По словам вице-мэра, в этом году в Новосибирске будет работать другой каток – на Михайловской набережной. На этой же площадке в конце декабря 2022 года – начале января 2023 года пройдёт праздничная программа «Новогодняя столица России».

Каток возле Новосибирского оперного театра впервые залили в 2019 году. После того, как новосибирский фотограф Слава Степанов выложил его снимок с высоты в соцсетях, стало понятно, что объект имеет фаллическую форму. Это стало поводом для шуток в интернете как среди новосибирцев, так и на уровне всей страны.

Напомним, что в этом году новосибирские власти приняли решение урезать бюджет на проведение новогодних мероприятий и направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан.