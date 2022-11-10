Мэр Новосибирска объяснил, зачем назначил Олега Клемешова своим первым замом

Назначение Олега Клемешова первым вице-мэром Новосибирска связано с «расширением его обязательств», рассказал мэр Анатолий Локоть журналистам 10 ноября. Напомним, что чиновник курирует городское хозяйство.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал назначение Олега Клемешова на должность своего первого заместителя в ходе «часа прессы» в четверг.

Напомним, что о кадровых перестановках стало известно в понедельник, 7 ноября. Как сообщали источники «Континента Сибирь», Олег Клемешов, повышенный с должности вице-мэра до первого заместителя главы города, продолжит решать вопросы городского хозяйства.

«Сегодня, в реалиях нашего дня, обязательства в сферах городского хозяйства и благоустройства, в том числе в рамках исполнения национальных проектов и наших, региональных и городских планов, резко возросли, поэтому мной были переставлены акценты. Должность (первого вице-мэра) придаёт определённых полномочий в решении тех вопросов, которыми Олег Петрович (Клемешов) занимался и занимается», — сказал Анатолий Локоть.

Как отметил в ходе пресс-конференции пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов, кадровые изменения будут отражены на сайте городской администрации после официального принятия соответствующего постановления.

Как сообщалось, на посту первого вице-мэра Олег Клемешов сменил Геннадия Захарова. Ещё одним первым заместителем мэра Новосибирска на сегодня является Борис Буреев.