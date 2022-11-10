Сегодня, 10 ноября, в ходе внеочередного заседания правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова был рассмотрен отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2022 года. По состоянию на 1 октября текущего года превышение доходов над расходами в региональном бюджете составило 15,5 миллиардов рублей.

Параметры исполнения областного бюджета представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. По его словам, за 9 месяцев этого года в доходную часть областного бюджета поступило почти 190 миллиардов рублей – 147 из них собственные доходы (рост 129,7 %, что выше плановых показателей на 9,7 %). Основными отраслями, обеспечивающими наибольший прирост доходов, стали добыча полезных ископаемых, торговля, транспортировка и хранение, электроэнергетика.

«Расходная часть бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем на 25 млрд рублей, значительная часть которой – 18 млрд – направлено на обеспечение приоритетных расходов. Так, увеличены выплаты по таким статьям, как заработная плата, мера социальной поддержки населения, господдержка агропромышленного комплекса. Кроме того, усилено финансирование строительства многофункциональной ледовой арены и реализации инфраструктурных проектов», – рассказал Виталий Голубенко. Таким образом, основные параметры, сложившиеся по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года: доходы – 190,0 млрд рублей, расходы – 174,5 млрд рублей. Превышение доходов над расходами составило 15,5 млрд рублей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратил внимание на результаты роста собственных доходов за 9 месяцев этого года. «Темпы, конечно, впечатляющие, если в прошлом году можно было списать на восстановление после пандемийного 2020 года, то этот год – очевидное подтверждение результатов нашей работы. Кто-то может сказать, что экономика в Новосибирской области сама собой развивается, но на самом деле она развивается за счет взаимодействия правительства с подведомственными отраслями и донастройки всех мер поддержки, а также всех вложений в развитие региона, которые мы делали в последние годы. Поэтому результаты впечатляющие. Главная же задача – осваивать те объемы работ, особенно строительных, которых мы сегодня достигли. Необходимо завершить этот год по расходам достойно, без серьезных переносов на 2023», – подчеркнул глава региона.

В результате обсуждения отчет об исполнении бюджета Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года одобрен региональным правительством.

Напомним, в Законодательном собрании Новосибирской области 8 ноября состоялись публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».