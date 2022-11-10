Где в Новосибирске самые вкусные завтраки?

Дмитрий Катаев
 
завтрак в кафе новосибирска
Фото: аккаунт "Мамы Дома" в соцсетях

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям принять участие в голосовании и указать заведение, в котором готовят лучшие в городе завтраки.

В каком заведении в Новосибирске, на ваш взгляд, самые вкусные завтраки?

Результаты опроса

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