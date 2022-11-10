Где в Новосибирске самые вкусные завтраки?

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям принять участие в голосовании и указать заведение, в котором готовят лучшие в городе завтраки.
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Задержан глава района Томской области
18:35
Завод «Обуви России» в Бердске планирует перезапуститься и выпускать берцы для мобилизованных
17:53
145 новосибирских школ оснастят интерактивными панелями
17:14
Гендиректор подрядчика нового ЛДС в Новосибирске оштрафован за срыв сроков строительства
17:04
В Томской области открыли первый в Сибири частный IT-технопарк
16:59
Ленинский район Новосибирска лидирует по количеству новостроек
16:01
От катка возле оперного театра в Новосибирске в этом году откажутся
15:37
В регионе Сибири введен режим повышенной готовности
15:30
«Новосибирский патронный завод» и «Новая лизинговая компания» перечислили по миллиону рублей на помощь мобилизованным в рамках акции «Рябина»
15:23
Крупный новосибирский застройщик намерен строить жилье в Омске
15:06
Мэр Новосибирска объяснил, зачем назначил Олега Клемешова своим первым замом
15:03
Назначен новый мэр Кемерова
14:36
Доходы бюджета Новосибирской области в 2022 году превысили расходы на 15,5 миллиардов рублей
14:18
Стало известно, какие продукты «Зеленого дня» Сбера наиболее интересны сибирякам
12:55
Министерство сельского хозяйства Новосибирской области заключило соглашение о сотрудничестве с НГУ
11:44
Новосибирца будут судить за контрабанду 10 килограммов чёрной икры
10:16
Сбившего ребёнка новосибирского депутата отстранили от исполнения полномочий
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