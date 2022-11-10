9-11 ноября 2022 года в Экспоцентре в рамках Сибирской аграрной недели проходит Новосибирский агропродовольственный форум, на котором представлены новые технологические решения и идеи для сельского хозяйства. Одним из мероприятий последнего дня форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Новосибирской области и Новосибирским государственным университетом (НГУ).

Этот документ является частью более широкой стратегии областного министерства, нацеленной на расширение сотрудничества с научно-исследовательскими организациями. В частности, накануне в ходе другого мероприятия Форума – круглого стола «Передовые идеи в сельском хозяйстве. Цифровые и генетические технологии» (организатором которого выступил НГУ) заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов анонсировал появление субсидий для агропромышленных предприятий, которые заключат договора с НИИ.

Соглашение предусматривает сотрудничество в двух направлениях – подготовка высококвалифицированных специалистов (в том числе по ИТ-технологиям) для нужд агропрома и внедрение новых технологий.

В качестве примера технологических новаций, которые ожидаются от сотрудничества с НГУ замминистра отметил: «Результатом работы с институтами Сибирского отделения РАН, аграрным университетом становятся различные новые технологии, решения. Но цикл испытаний, который необходимо провести перед окончательным внедрением нового продукта требует немало временных, материальных и иных ресурсов. Сократить эти затраты можно, используя так называемые «цифровые двойники» объектов испытаний, иначе говоря – их компьютерные модели. Мы надеемся, что Новосибирский госуниверситет поможет нам в этом».

Есть свои интересы в этом сотрудничестве и у университета, о них корреспонденту «Континент Сибирь» рассказал директор Центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько. «Конечно, главной задачей для университета была и остается подготовка кадров для российской науки и работы в области высоких технологий. Но сегодня в НГУ работает более 140 лабораторий, в которых проводятся научные исследования по самым разным направлениям. Федеральное руководство ставит перед нами задачу, чтобы результат работы этих лабораторий приносил пользу не только науке, но и реальному сектору экономики. Соглашения, подобные подписанному сегодня, значительно упрощают ее решение», – отметил Александр Люлько.

Также в НГУ напомнили, что это не первое соглашение университета с региональными органами власти – на прошедшем недавно форуме «Технопром-2022» были подписаны аналогичные документы еще с тремя министерствами Новосибирской области.