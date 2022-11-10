Авито первым из классифайдов запускает опцию корзины

Авито стал первым классифайдом, запустившим возможность заказывать и оплачивать единый заказ одновременно от разных частных продавцов. Ранее опция корзины была доступна пользователям только на маркетплейсах — для покупок у юридических лиц и ИП — и в стандартных интернет-магазинах. Теперь покупатели смогут собрать заказ и одним кликом оплатить несколько товаров от одного или разных продавцов. В корзину можно будет добавить любые товары частных продавцов с подключенной Авито Доставкой.

Теперь в объявлениях помимо кнопки «Купить с доставкой» появится кнопка «Добавить в корзину». После добавления всех товаров пользователь сможет перейти в корзину для редактирования и оформления заказа.

«Корзина — это уникальный для сервисов объявлений запуск и следующий шаг в развитии Авито Доставки, — отмечает заместитель генерального директора Авито Иван Гуз. — Почему это кардинально новый продукт? В отличие от стандартных площадок e-commerce, у нас действуют специально приспособленные для частных лиц интеграции со службами доставки, и особенные процессы, например, такие, как безопасная сделка с заморозкой оплаты, проверка целостности и комплектности товара и другие. Чтобы реализовать функцию корзины, команда Авито с нуля создала новые логистические сценарии и финансовые интеграции. Корзина сделает процесс покупок для пользователей удобнее и быстрее, за счет одной транзакции вместо нескольких, а также позволит сэкономить на доставке, если товары заказываются от одного продавца. В будущем появится возможность заказывать одновременно у частных и бизнес-продавцов».

Механизм безопасной сделки останется прежним — после того, как покупатель оплачивает на платформе товар картой, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость покупки и доставки возвращается ему на карту, а вещь отправляется продавцу за счет Авито.

Покупатель сможет выбрать способ доставки для каждой части заказа. Можно как заказать все товары в один и тот же пункт выдачи заказов, так и в разные, также возможно будет выбрать одну службу доставки или несколько. Опцию заказа через корзину поддерживают все логистические партнеры Авито. При этом объединение товаров в одну посылку на старте будет доступно для заказов через Boxberry, EXMAIL и DPD (позже планируется подключение Почты России, СберЛогистики и СДЭК).

Работа корзины синхронизируется на всех устройствах пользователя, по аналогии с Избранным. То есть, добавив товары и отметив их галочками на телефоне, пользователь увидит такой же состав товаров и у себя в аккаунте на компьютере.

Заказ от одного продавца будет объединяться в одну упаковку, при этом на товары разных продавцов будут оформляться независимые заказы. Каждый заказ будет идти со своим статусом для отслеживания, уведомления будут приходить напрямую в чат. Статусы заказов от разных продавцов не зависят друг от друга. Поэтому пользователь сможет отменить один заказ, при этом остальные будут доставлены.