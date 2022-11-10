В Новосибирске провели региональную выставку франшиз

9 ноября в Новосибирске прошла региональная выставка-конференция франшиз Franch Region. Мероприятие собрало начинающих предпринимателей, находящихся в поисках идеи, опытных бизнесменов, желающих попробовать себя в новом направлении, франчайзи, желающих диверсифицировать свой бизнес, франчайзеров, расширяющих бизнес, а также инвесторов, ищущих эффективный способ приумножить свои активы.

Перед участниками мероприятия выступили предприниматели, уже имеющие большой опыт в развитии по франчайзингу. В частности основатель сети салонов лазерной эпиляции LaserLove Кира Долгова рассказала о своем пути в бизнесе и о том, какие факторы играют первостепенную роль в масштабировании по франшизе. Предприниматель, сооснователь сети «Радиотехника» Вячеслав Дель поделился своим бизнес-опытом, рассказал о 6 инструментах, которые делают бизнес неубиваемым, а также дал участникам полезные практические рекомендации. Его супруга, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Кристина Дель рассказала о ключевых трендах работы с командой, о том, что такое Soft Skills, и почему эти навыки важны в современном мире.

Генеральный директор «Фермер-Центр франчайзинг» Илья Сухарев в своем выступлении затронул тему прогнозов дальнейшего развития рынка ритейла, какие форматы можно считать более перспективными, где искать «голубой океан», и как франшиза может помочь максимально гибко адаптироваться под текущие реалии. В свою очередь директор по маркетингу сети кафе-кондитерских «Куликовский», руководитель комитета по маркетингу, PR новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Мария Гаранина рассказала о маркетинге франшизы от А до Я и о том, как сделать товар или услугу максимально привлекательными для потенциальных партнеров.

В рамках мероприятия также прошли презентации франшиз таких компаний и брендов, как «Пятёрочка» (ритейл), «Хеликс» (лаборатории медицинской диагностики), «Гемотест» (лаборатории медицинской диагностики), СДЭК (курьерская доставка), «МПР» (магазины постоянных распродаж).

В рамках Академии франчайзинга участники узнали, как работают успешные бизнес-модели, как избежать ошибок при создании франшизы, а также о самых действенных способах продвижения в 2022 году.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» проводил опрос читателей на предмет самых эффективных франшиз родом из Новосибирска.