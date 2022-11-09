Главе подведомственной организации миннауки Новосибирской области вынесли приговор за хищение

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор директору некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технологической сфере в Новосибирской области» Антону Грефу. За присвоение средств организации он получил условный срок.

Как сообщили источники «Континента Сибирь» в правоохранительных органах 9 ноября, по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) Антону Грефу назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года условно с испытательным сроком три года.

Известно, что фонд, возглавляемый фигурантом, является подведомственной организацией министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

Уголовное дело в отношении главы ведомства было возбуждено в октябре 2020 года. По данным следствия, Греф незаконно присвоил средства организации на сумму 1,1 млн руб. в период с 2017 по 2019 годы. Он переводил деньги с открытого в банке расчётного счёта фонда на свой под видом начисления заработной платы.

Согласно трудовому договору от 28 декабря 2016 года, ежемесячный оклад обвиняемого составлял 35 тыс. руб., в то время как его переводы значительно превышали эту сумму. При этом премирования сотрудников организации не предполагалось.

«Таким образом, Греф присвоил свыше 1,1 млн рублей, чем причинил министерству науки и инновационной политики Новосибирской области материальный ущерб в особо крупном размере», — сообщили правоохранители.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области продлили домашний арест депутату Законодательного собрания региона, генеральному директору строительной компании «Энергомонтаж» Ивану Сидоренко.