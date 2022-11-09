Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи семьям мобилизованных создан в Новосибирской области

Власти Новосибирской области продолжают расширять список направлений и мер поддержки мобилизованных и их семей. Среди новых механизмов – Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи, который должен эффективно дополнить уже существующий набор инструментов по оказанию помощи бойцам и их родным.

Новая структура будет работать по аналогии с консультационными центрами для мобилизованных – по принципу «одного окна».

Как пояснили в правительстве региона, в центр могут обращаться родственники военнослужащих за получением психологической поддержки, педагогической помощи, а также за решением любых вопросов, связанных с образовательным процессом или медицинским обеспечением.

Работа центра будет развернута на базе Областного центра диагностики и консультирования.

Создание и направления работы организации и результаты работы по поддержке мобилизованных и их семей обсудили на совещании, которое прошло в правительстве региона 9 ноября под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Глава региона на совещании поблагодарил работников всех министерств, ведомств, общественных организаций, партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта за работу по организации помощи военнослужащим.

«Важный результат этой работы – люди понимают, что власть их не бросает, на всех уровнях готова решать любые вопросы, которые возникают. Нам важно этот настрой сохранить. Отмечу очень успешный опыт работы консультационных центров в местах дислокации мобилизованных, эффективную работу горячей линии 122», — сказал Андрей Травников, отметив, что в регионе работают консультационные центры социального обслуживания населения, «Единой России» и Общероссийского народного фронта.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, консультационные центры на базе НВВКУ и двух военных полигонов доказали свою востребованность и эффективность. В их работе приняли участие более 40 специалистов 15 федеральных и региональных ведомств и структур. Они ежедневно помогали решать вопросы военнослужащих из Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской области и Республики Алтай.

За время работы центров рассмотрены тысячи обращений.

На совещании было принято решение о том, что консультационные центры продолжат свою работу, пока мобилизованные находятся в местах проведения боевого слаживания в Новосибирской области.

Как отметил на совещании начальник управления по работе с обращениями граждан — общественной приёмной губернатора Игорь Баранов, наиболее распространённые вопросы бойцов в консультационные центры были связаны с мерами социальной поддержки.

В Новосибирской области по поручению губернатора проведена работа по консолидации социальных мер поддержки. Их список был сформирован с учётом возможных жизненных ситуаций и ориентирован на индивидуальную поддержку членов семей мобилизованных. При этом особое внимание уделено семьям с детьми, пожилыми и людьми с инвалидностью.

Кроме того, как доложила на совещании министр труда и социального развития региона Елена Бахарева, для всесторонней поддержки на уровне муниципальных образований была организована социальная паспортизация граждан. В муниципалитетах назначены ответственные, координирующие эту работу.

По словам Елены Бахаревой, министерство соцразвития в проактивном формате обеспечивает предоставление единовременной региональной выплаты мобилизованным в сто тысяч рублей мобилизованным.

Напомним, что ранее в правительстве Новосибирской области прокомментировали ход выплат мобилизованным гражданам.