Международный фестиваль актуального театра «ХАОС» покажет в театре «Старый дом» демо-пакет своего нового титульного продукта – спектакль «Я ВОРОНА» — творение «движенческого» театра, не подразумевающего речевой контент. И сопроводительную дискуссию к зрелищу.

Необычность замысла в том, что площадкой показа станет не балетная сцена, и даже не музыкальный театр, а театр драматический, сугубо, казалось бы, разговорный.

Впрочем, этот атрибут тоже мобильный. Речь как обязательная примета спектакля – аспект теперь дискуссионный. И даже программный для фестивальной жизни. Например, у международного фестиваля «ХАОС» в будущем сезоне появится «брендорасширитель». Теперь фестиваль именуется «ХАОС. СЕЗОН ДВИЖЕНИЯ».

«Пробником» новой фестивальной концепции 19 ноября станет предсезонный показ спектакля «Я ВОРОНА» – детища танцевальной компании «По.В.С.Танцы».

Героями спектакля и впрямь станут вороны. Причем, вороны городские. И те самые «вороны-москвички», которые разбудили Земфиру в её песне. И вообще вороны любого мегаполиса – эзотерические антиподы голубей. Голубь-сизарь симпатии у людей не пенсионного возраста, как правило, не вызывает, а вот ворона – существо с харизмой и тайной не меньшей, чем у кошек. Интерес к воронам подпитывался из самых разных источников — из мистических практик, где вороны выступают существами, способными пересекать границы разных реальностей, из мифологии, где вечный ворон способен наблюдать возникновение и исчезновение вселенных, из священных текстов индуизма, сказок и мультфильмов. Так и родился спектакль, в котором можно вспомнить в себе птицу, а в птице — себя.

Танцевальная компания «По.В.С.Танцы» создана в 1999 г. группой московских танц-художников. Это Евгения Козлова, Елена Головашёва, Тарас Бурнашев, Албертс Альбертс и Александра Конникова. За время существования компанией было создано 28 художественных работ, показанных на международных фестивалях и на театральных площадках Бельгии, США, Латвии, Эстонии, Украины, Израиля.

У спектакля «Я ВОРОНА», который служит предвестием фестиваля, есть и собственное превью – запланированная на этот же вечер (19 ноября в 16.00) онлайн-акция Dance Talk «Сто лет современного танца в России», ведущей которого станет известный историк культуры и антрополог Ирина Сироткина. Dance Talk — новое направление «Сезона движения», включающее встречи с известными теоретиками и историками современного танца. Организаторы встреч предлагают слушателям вместе учиться говорить о танце, понимать язык тела, на котором говорят артисты и хореографы на сцене, разбираться в истории и множестве направлений физического театра и в том, как философия танца помогает нам понять собственное тело и время, в которое мы живем.

Организатором превью-программы «ХАОС. Сезон движения», проходящей в рамках Международного фестиваля актуального театра «ХАОС», является Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом». Этой осенью зрители увидят девять спектаклей, созданных танцевальными компаниями и творческими объединениями из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани.