Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили прогноз социально-экономического развития региона на 2023 год

В рамках публичных слушаний по бюджету и прогнозу развития экономики Новосибирской области, которые прошли в Законодательном собрании 8 ноября, министерство экономического развития представило доклад о том, что ждет регион в 2023-25 годах, и на что следовало бы обратить внимание.

Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов дал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Согласно его данным, в 2023 году темп роста промышленного производства (в сопоставимых ценах к 2022 году) ожидается в размере 102,3%, сельского хозяйства – 101,9%, платных услуг – 102,4%, заработной платы – 99,4%.

«Мы прогнозируем практически по всем показателям рост. В целом наш прогноз немного оптимистичнее, чем по экономике Российской Федерации, – подчеркнул министр. – Для этого особый акцент нужно сделать на поддержку, прежде всего, частных инвестиций. Государственные инвестиции растут за счет нацпроектов, госпрограмм, они помогают экономике держаться».

Депутат Заксобрания Новосибирской области Владимир Анисимов поинтересовался, какими методами минэк планирует привлекать инвесторов в основной капитал, и какие конкретно проекты предлагаются. Лев Решетников ответил, что большие надежды возлагаются на программу реструктуризации бюджетных кредитов и организацию промышленно-логистических площадок. Примеры проектов он приводить не стал, сославшись на то, что публично оглашать их пока рано.

Депутат Заксобрания Вадим Агеенко обратил внимания на два острых момента: низкий, по сравнению даже с некоторыми соседними регионами, уровень заработной платы при более высоких ценах, а также падение одного из драйверов региональной экономики – оптовой торговли. Лев Решетников согласился с тем, что пока темпы роста заработной платы не всегда поспевают за инфляцией, но при этом показатели в Новосибирской области лучше, чем в среднем по России. То же самое он ответил и про оптовый рынок – второй причиной падения стал эффект высокой базы в последние годы. «Это связано еще и с неким изменением формата и чисто бумажными показателями. Если смотреть объективно, у нас с оптовой торговлей все хорошо – это говорит в том числе и приход в наш регион «Озона» и других крупных игроков», – констатировал Вадим Агеенко.

«Нам нужно выстроить новую логистику, новые логистические цепочки, – подытожил министр. – В бюджетном секторе у нас зарплата растет, нужно, чтобы и в частном секторе она также росла. Это фундаментальный фактор и основа для дальнейшего роста нашей экономики и поддержания спроса».

Председатель комитета по бюджетной и финансово-экономической политике Заксобрания Новосибирской области Федор Николаев среди прочих предложений по итогам слушаний выделил необходимость учитывать уровень долговой нагрузки на бюджет области при заключении договоров по ГЧП и концессиям. Эти и другие выводы участники слушаний приняли в качестве рекомендаций к правительству Новосибирской области.