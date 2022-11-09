«Россети Сибирь» завершили подготовку к экстремальным нагрузкам зимой

Мероприятия по подготовке электросетей всех филиалов «Россети Сибирь» к периоду экстремальной нагрузки выполнены на 100%. Паспорт готовности размещен на сайте министерства энергетики РФ. Всего на техническое обслуживание и ремонт в 2022 году выделено более 7,2 млрд рублей.

Министерство энергетики России опубликовало на официальном сайте паспорт готовности «Россети Сибирь» к периоду экстремальной нагрузки электросетей в 2022-2023 году. Вручение паспорта готовности является одним из главных этапов мероприятия и подтверждением качества подготовительных работ.

«Во многих регионах Сибири и Дальнего Востока зима уже фактически началась. Синоптики предупреждают о морозах в ближайшие дни. Но нашей ключевой задачей традиционно остается обеспечение надежности электроснабжения потребителей при любых погодных условиях. Своевременное выполнение ремонтной программы, готовность оборудования и персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации – это необходимые условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода», – отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин. Его слова приводит пресс-служба компании.

Процент подготовки энергосистемы всех филиалов к зиме составил 100%. В сравнении с предыдущим годом объем финансирования ремонтной программы увеличился на 282 млн рублей. На техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов в регионах присутствия компанией «Россети Сибирь» в 2022 году направлено более 7,2 млрд рублей.

В общей сложности сибирские энергетики отремонтировали порядка 25,9 тысяч км линий электропередачи различного класса напряжения, оборудование 1 708 подстанций 35-110 кВ, в том числе 57 силовых трансформатора, и 3 393 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ. От деревьев и кустарников расчищено 8,2 тысяч га просек воздушных ЛЭП. На 100% укомплектован аварийный запас. К морозам подготовлены автотранспорт и спецтехника, в том числе резервные источники электроснабжения. На случай нештатных ситуаций к работе готовы 922 оперативно-выездная и ремонтно-эксплуатационная бригады в составе 4604 человек и 1827 единиц высоко проходимой и спецтехники. Сформированы 76 мобильных аварийно-восстановительных бригад – 664 человека и 449 единиц техники.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО) – дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,974 млн км². Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 273 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 59 525 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 838 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 47 146 МВА.