«Кузбассразрезуголь» приобрёл тепловоз с улучшенными бытовыми условиями

На Краснобродском разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» запущен в эксплуатацию современный локомотив отечественного производства ТЭМ7-УГМК.

Как рассказали на предприятии, новая машина представляет собой модернизированную версию тепловоза ТЭМ-7, разработанную и выполненную специально для угольной компании Шадринским автоагрегатным заводом.

Новый локомотив унаследовал от первоначальной машины раму и экипажную часть, всё остальное заменено на современное технологичное оборудование. В частности, изменения коснулись дизель-генераторной установки, мощность которой увеличена с 2000 до 2200 л.с, что позволяет водить более тяжёлые поезда.

«Мы получили модернизированный современный локомотив с продленным сроком эксплуатации. Для компании это возможность провести обновление поколения тепловозов, выработавших свой нормативный срок, что, прежде всего, позволит увеличить эффективность грузоперевозок», – прокомментировал директор по железнодорожному транспорту и развитию инфраструктуры АО «УК «Кузбассразрезуголь» Дмитрий Бойко.

Тепловоз нового образца отличается от предыдущей модели и улучшенными бытовыми условиями. Для комфортной работы локомотивной бригады модуль кабины получил усиленное шумоподавление и обзорность. Кроме того, в кабине установлены эргономичные кресла, мощный кондиционер, микроволновая печь и холодильник.

В 2022 году компания планирует приобрести ещё два модернизированных локомотива марки ТЭМ7 — УГМК.