Руководителю крупного новосибирского застройщика продлили домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под домашним арестом депутату Законодательного собрания региона, генеральному директору компании «Энергомонтаж» Ивану Сидоренко, проходящему по уголовному делу о мошенничестве. Мера пресечения будет действовать до 13 декабря.

Как сообщается на сайте суда 9 ноября, постановление о продлении домашнего ареста в законную силу ещё не вступило.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Новосибирской области, генеральный директор строительной компании «Энергомонтаж» Иван Сидоренко был задержан в середине сентября, его отправили под домашний арест.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ – «мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение».

По данным источников «Континента Сибирь», речь шла о махинациях с земельным участком площадью около 2 га со стороны компании «Новоторг-Сиб», которой, по данным Rusprofile, руководит Иван Сидоренко. Бизнесмен якобы сообщал в мэрию о том, что на этом участке расположен объект недвижимости, чтобы получить преимущественное право его выкупа по льготной цене. При этом Иван Сидоренко предоставлял в муниципалитет соответствующие документы, которые, по версии следствия, оказались фиктивными. В результате этих действий городской администрации был нанесён ущерб в размере более 160 млн руб.