В Новосибирской области планируют создать первый в России агробиотехнопарк

В Краснообске Новосибирской области планируется создать пилотный проект агробиотехнопарка на базе научного центра биотехнологий. К реализации проекта приступят в 2023 году. Об этом было заявлено 9 ноября во время открытия Новосибирского агропродовольственного форума.

«Мы планируем совместно с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым создать в регионе первый российский пилотный агробиотехнопарк в рамках реализации федерального проекта «Аграрная наука — шаг в будущее», — сообщил на открытии Новосибирского агропродовольственного форума директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования России Вугар Багиров.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уточнил, что строительство агробиотехнопарка планируется в поселке Краснообск на территории Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН. Ранее сообщалось, что проект фактически станет инфраструктурой для реализации проектов компаний СибБиоНОЦа (Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра).

«Дорожная карта» мероприятия уже согласована с профильным министерством, реализация запланирована на 2023 год после подписания постановления правительства. Развитие агробиотехнопарка планируется по модели технопарка в Академгородке — сначала будут созданы условия для якорных резидентов, а позже по мере включения других предприятий появится дополнительная инфраструктура.

Напомним, что ранее в 2019 году в России было анонсировано создание пяти агробиотехнопарков, в том числе в Воронежской и Тамбовской областях. Президент Татарстана Рустам Минниханов в сентябре 2022 года заявлял, что Казанский государственный аграрного университет выступает в качестве платформы для создания агробиотехнопарка.