Более 20 миллиардов рублей направят из федерального бюджета на строительство обхода Кемерова

Правительство России выделит 21,2 миллиарда рублей на строительство дорожного обхода Кемерова в 2022-2024 годах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства будут предоставлены региону в виду бюджетной субсидии на условиях софинансирования, сообщает сайт правительства России 9 ноября.

В текущем году на возведение объекта планируется выделить более 2,2 млрд руб., в 2023 – более 3,8 млрд руб., в 2024 – более 15 млрд руб.

Строительство дорожного обхода Кемерова ведётся по поручению президента РФ в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Длина дороги составит 47 км. Объект позволит разгрузить центральные улицы города, по которым сейчас проходит транзитный поток транспорта, движущегося по федеральной трассе «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск. Также предполагается, что дорога поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономических связей со странами Юго-Восточной Азии.

В рамках работ будет создано 12 мостов, в том числе через Томь длиной около километра, четыре транспортные развязки, а также экодук для перехода диких животных.

Вдоль строящейся трассы уже сооружена технологическая дорога. Она нужна для подъезда специальной техники, доставки строительных материалов и рабочих.

Напомним, что подрядчиком работ по проектированию и строительству обхода Кемерова в ноябре 2021 года стала кузбасская компания ООО «СДС-Строй».