В Законодательном собрании Новосибирской области 8 ноября состоялись публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

«Мы на таких слушаниях всегда поднимаем очень справедливые и понятные для всех вопросы, которые в преддверии принятия бюджета на следующий год должны найти отражение в обсуждении», – нацелил участников публичных слушаний исполняющий обязанности председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

Как подчеркнул в своем докладе заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, основной целью бюджетной и налоговой политики региона на период 2023 – 2025 годов является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости финансовой системы региона при безусловном выполнении принятых обязательств. Министр также отметил, что бюджет 2023 года характеризуется предельным дефицитом, при максимально возможном задействовании финансовых остатков текущего года. «Благодаря запасу прочности по долговой нагрузке мы смогли забалансировать весь объем финансовых решений, которые требовались актуализацией расходной части из-за влияния инфляции, тем самым поддержали расходы бюджета в реальном выражении», – подытожил глава минфина.

Депутат Заксобрания Владимир Анисимов предложил создать рабочую группу, которая бы занималась вопросами увеличения собственных доходов бюджета области и оптимизацией расходов. Виталий Голубенко ответил, что рабочие группы следует создавать под конкретные задачи и проекта, а не под абстрактные цели, но саму идею совместной работы по этим вопросам он готов принять.

Председатель комиссии Заксобрания по наказам избирателей Дмитрий Козловский поинтересовался, будет ли возможность выделить Новосибирску, как и в прошлом году, средства на благоустройство дворов? «Все будет зависеть от поправок федерального бюджета и понимания нами свободного ресурса», – ответил министр.

Подводя итог обсуждению, председательствующий на слушаниях депутат Федор Николаев обратил внимание на важность сбалансированности бюджета. «Сегодня некоторые депутаты говорят об агломерации, о городе Новосибирске. Депутаты, которые представляют сельское направление, всегда говорят, что приоритет должен быть именно ему. Я хочу сделать акцент на том, чтобы при распределении бюджетных ассигнований никому не было обидно и не было перекосов, а был сбалансированный бюджет в рамках распределения социально-экономического развития и сельской местности, и агломерации, и города Новосибирска», – подчеркнул он.