«Росгосстрах» выяснил, какие авто с пробегом ищут россияне

Страховая компания «Росгосстрах» и сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» провели совместный опрос среди автолюбителей России, купивших автомобиль с пробегом за последние 3 года, и выяснили, в каком состоянии россияне рассматривают к покупке авто с пробегом, и за что готовы заплатить дополнительно для заключения прозрачной сделки.

Большинство автомобилистов (75%) ищут машины с пробегом только с чистой историей и в хорошем техническом состоянии. При этом 57% готовы рассматривать к покупке автомобиль с повреждениями, если его техническое состояние не вызывает вопросов. Более половины респондентов (53%) готовы приобрести гарантию на авто с пробегом от продавца, если такую опцию предложат.

75% респондентов готовы приобрести авто только в хорошем техническом состоянии и с чистой историей. 17% опрашиваемых готовы купить авто с чистой историей, но требующее ремонта. Оставшиеся 8% могут, наоборот, купить машину с неясной историей, но в хорошем техническом состоянии, причем среди мужчин этот вариант ответа популярнее, чем среди женщин (12% против 5%). Также молодые люди 18-34 лет охотнее других выбирали этот вариант.

Для 43% опрошенных автомобилистов в России вопрос участия автомобиля в ДТП является критичным, и они рассматривают только авто с пробегом без повреждений. 29% готовы рассмотреть к покупке автомобиль, который стал участником не более одной аварии, а для 22% респондентов количество повреждений не важно, и они обращают внимание только на их степень и общее состояние авто.

«С переключением внимания на автомобили с пробегом автолюбители все более тщательно подходят к своему выбору, предпочитая дополнительно проверять техническое состояние и историю владения интересующего автомобиля онлайн, — комментирует руководитель продуктового направления «Автотеки» Андрей Тумкин. — Автотека стремится повысить прозрачность сделок на рынке авто с пробегом, предлагая все больше инструментов автолюбителям в России. Так, в октябре этого года в сервисе стала доступна в том числе проверка всех праворульных авто, зарегистрированных в России».

Интересно, что мужчины чаще женщин готовы рассмотреть к покупке машины с повреждениями (62% против 52%). Респонденты в возрасте 45-64 лет более категоричны в этом вопросе и предпочитают авто без ДТП (в среднем 52%).

Перед покупкой авто с пробегом подавляющее большинство россиян проверяют историю владения: 44% делают это с помощью платных сервисов, таких, как Автотека, 43% – с помощью открытых источников (ГИБДД, Российский союз автостраховщиков). Использовать платные сервисы проверки предпочитают в большей степени молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

На вопрос о том, «готовы ли вы заплатить за гарантию продавца на авто с пробегом, если она будет предусмотрена», 53% опрошенных автомобилистов ответили утвердительно. При этом 38% опрошенных готовы заплатить за гарантию, если ее цена составит не более 5% от стоимости авто. 17% респондентов готовы заплатить больше — 6-10% от общей стоимости приобретаемого автомобиля с пробегом.

«Предупредить возникновение всех проблем с транспортным средством, к сожалению, невозможно. Поэтому, приобретая автомобиль с пробегом, владелец должен быть готов к различным сюрпризам, о которых умолчал или просто не знал предыдущий хозяин. Поэтому помимо полиса ОСАГО мы предлагаем нашим клиентам приобрести сервисный продукт «Помощь на дороге», благодаря которому можно оперативно получить помощь в случае аварии, поломки или других трудностей. Набор сервисных услуг входит и в наши программы каско, в том числе — в продукты с неполным покрытием из линейки «Каско профессионал», — говорит директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха» Ольга Асташкина. — Эти продукты как раз ориентированы в первую очередь на владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят иметь надежную защиту на случай ущерба, но при этом не готовы платить за полное каско».