Четыре новосибирские организации получили грант от фонда Потанина

Фонд Владимира Потанина огласил победителей в номинации «Системный эффект» конкурса антикризисных инициатив «Общее дело», «Новое измерение» и «Школа филантропии». В числе 52 победителей оказались 4 новосибирские организации. Максимальная сумма гранта составляет 1 млн рублей.

Фонд Владимира Потанина объявил итоги III цикла конкурса в номинации «Системный эффект». В ней приняли участие 74 победителя антикризисных инициатив «Общее дело», «Новое измерение» и «Школа филантропии». Экспертный совет выбрал 52 некоммерческие организации и культурные институции, продемонстрировавшие значимые результаты работы. Общая сумма грантовой поддержки в рамках цикла составит более 50 млн рублей. Каждый победитель получит до 1 млн рублей на срок от 6 до 12 месяцев.

Среди победителей конкурса – 21 культурная институция (10 музеев, 6 библиотек, включая библиотеку для людей с нарушением зрения, и 5 организаций культуры) и 31 некоммерческая организация, оказывающая поддержку детям-сиротам, людям с ограниченными возможностями здоровья, взрослым и детям с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями и другим уязвимым группам людей. 5 некоммерческих организаций являются ресурсными центрами по развитию институциональной устойчивости сектора.

Из Новосибирской области грантополучателями стали 4 организации в двух номинациях:

«Школа филантропии. Номинация «Системный эффект»: благотворительный фонд «Солнечный Город» и фонд «Сибирский Центр поддержки общественных инициатив».

«Общее дело»: центр поддержки и реализации проектов в области культуры, спорта и образования «Культурный город» и новосибирская областная молодежная библиотека.

Ранее в 2020 году среди пяти грантополучателей конкурса также оказался новосибирский благотворительный фонд «Солнечный Город», помогающий детям-сиротам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Владимир Потанин — владелец и президент управляющей компании «Интеррос» (владеет пакетами акций ПАО «ГМК Норильский никель», «Росбанка», «Тинькофф банка», компании «Роза Хутор» и других организаций), президент, председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель»

«Победителей конкурса объединяет общий подход: даже в непростых обстоятельствах они продолжают выполнять свои обязательства, помогать тем, кто в этом нуждается, и смотреть вперед – внедрять новые инструменты, обучать сотрудников. Нам близка эта позиция, и мы ценим возможность быть рядом с коллегами и сделать цель их работы достижимой», — рассказала генеральный директор фонда Владимира Потанина Оксана Орачева. Ее слова приводит пресс-служба организации.

В своих проектах победители конкурса планируют повысить качество своих услуг за счет внедрения новых технологий, расширить партнерства, включая привлечение волонтеров или доноров, мотивировать и обучать персонал.

Регионами-лидерами по количеству победителей конкурса стали Санкт-Петербург (10), Москва (8), Новосибирская область (4), Пермский край (4), Нижегородская область (3).