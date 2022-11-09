Мэрия Новосибирска планирует поставить в городе еще одну стелу

Алёна Золотова
 
Мэрия Новосибирска планирует поставить в городе еще одну стелу
Фото из архива "Континента Сибирь"

10 ноября комиссия по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории Новосибирска рассмотрит вопрос о резервировании земли под стелу на площади Станиславского.

Земельной комиссии предстоит рассмотреть вопрос о резервировании земли под стелу на площади Станиславского в Ленинском районе Новосибирска. Соответствующая информация отражена в повестке грядущего заседания 10 ноября. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил помощник депутата горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной Михаил Рязанцев.

Напомним, что в преддверии дня народного единства в Новосибирске была открыта стела «Город трудовой доблести» на площади Калинина. Клинок памятной стелы весом в 40 тонн и высотой более 30 метров был установлен в честь трудового подвига сибиряков. 

Также стоит отметить, что в августе 2022 года было возбуждено уголовное дело по факту демонтажа стелы в районе ТРЦ «Ройял Парк» в Новосибирске. Первоначально в мэрии города говорили о планах реконструировать стелу, обсуждалась также возможность ее перемещения на территорию госпиталя ветеранов войн №2 в Заельцовском районе. Однако в сентябре глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников отметил, что принято решение оставить стелу на прежнем месте.

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