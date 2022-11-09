В региональных отделениях «Единой России» пройдут кадровые перестановки

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил трем губернаторам возглавить соответствующие региональные отделения партии. Среди них глава Томской области Владимир Мазур.

8 ноября состоялась встреча Дмитрия Медведева с губернаторами-кандидатами на должность секретарей региональных отделений «Единая Россия». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак ходатайствовал о назначении Владимира Мазура (Томская область), Александра Соколова (Кировская область) и Валерия Лимаренко (Сахалинская область) на должность секретарей местных отделений «Единой России». Окончательное решение будет принято на региональных партийных конференциях.

«Сейчас вы возглавляете регионы, которые играют очень значимую роль в развитии всей нашей большой страны и, как губернаторы, каждый день принимаете массу управленческих решений, в том числе, связанных с наиболее сложной нынешней страницей жизни нашего государства. Именно поэтому у вас есть и необходимые навыки, и авторитет среди коллег. И исхожу из того, что и среди граждан», — сказал Дмитрий Медведев в ходе встречи.

«Я принял предложение председателя партии «Единая Россия» возглавить региональное партийное отделение в Томской области. Для меня это высокая честь и большая ответственность. Партия президента поддержала меня на губернаторских выборах, теперь моя задача придать новый импульс работе региональной парторганизации. Томская область взяла курс на обновление, обновим и партийную жизнь», — прокомментировал назначение глава Томской области Владимир Мазур в своих социальных сетях.

Напомним, с конца 2021 года врио секретаря регионального отделения «Единой России» исполнял сенатор Владимир Кравченко. До этого должность главы отделения занимал депутат Александр Куприянец.