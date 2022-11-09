В региональных отделениях «Единой России» пройдут кадровые перестановки

Алёна Золотова
 
Дмитрий Медведев совершил кадровые перестановки в региональных отделениях «Единой России»
Фото из социальных сетей Дмитрия Медведева

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил трем губернаторам возглавить соответствующие региональные отделения партии. Среди них глава Томской области Владимир Мазур.

8 ноября состоялась встреча Дмитрия Медведева с губернаторами-кандидатами на должность секретарей региональных отделений «Единая Россия». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак ходатайствовал о назначении Владимира Мазура (Томская область), Александра Соколова (Кировская область) и Валерия Лимаренко (Сахалинская область) на должность секретарей местных отделений «Единой России». Окончательное решение будет принято на региональных партийных конференциях.

«Сейчас вы возглавляете регионы, которые играют очень значимую роль в развитии всей нашей большой страны и, как губернаторы, каждый день принимаете массу управленческих решений, в том числе, связанных с наиболее сложной нынешней страницей жизни нашего государства. Именно поэтому у вас есть и необходимые навыки, и авторитет среди коллег. И исхожу из того, что и среди граждан», — сказал Дмитрий Медведев в ходе встречи.

«Я принял предложение председателя партии «Единая Россия» возглавить региональное партийное отделение в Томской области. Для меня это высокая честь и большая ответственность. Партия президента поддержала меня на губернаторских выборах, теперь моя задача придать новый импульс работе региональной парторганизации. Томская область взяла курс на обновление, обновим и партийную жизнь», — прокомментировал назначение глава Томской области Владимир Мазур в своих социальных сетях.

Напомним, с конца 2021 года врио секретаря регионального отделения «Единой России» исполнял сенатор Владимир Кравченко. До этого должность главы отделения занимал депутат Александр Куприянец.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  