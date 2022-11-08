Сибирский губернатор вошел в десятку влиятельнейших глав субъектов РФ

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев оказался единственным представителем Сибири в первой десятке рейтинга влияния глав субъектов России. Укрепить влияние Цивилеву помогло развитие угольной промышленности и создание ОЭЗ «Кузбасс».

8 ноября «Агентство политически и экономических коммуникаций» (АПЭК) опубликовало очередной рейтинг влияния глав субъектов России. Наибольшее влияние на позиции губернаторов оказало введение особого правового режима на территории субъектов, включение новых территорий (в том числе пополнение рейтинга новыми лицами), консолидация региональных сообществ вокруг фигур губернаторов по вопросам обеспечения оборонной и промышленной безопасности страны, участие в мобилизационных мероприятиях.

Аналитики АПЭК предполагают, что наиболее сильные управленцы из индустриальных регионов могут пополнить кадровый резерв федеральных ведомств после президентской кампании 2024 года. Также отмечается, что в конкурентную борьбу за влияние на промышленный комплекс и, соответственно, федеральное финансирование вступили научные и образовательные центры. Для создания мощной экономической базы в нынешних условиях главы субъектов консолидируют усилия промышленников, инженеров и ученых вокруг научно-образовательных центров.

С учетом этой повестки губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев занял 9 место и оказался единственным губернатором из Сибири в первой десятке. Напомним, что в прошлом месяце Цивилев расположился на 16 месте. Эксперты назвали главными причинами укрепления в рейтинге проведение в регионе международного угольного форума «Угольная отрасль – новые реалии» и одобрение создания ОЭЗ «Кузбасс».

В категорию глав регионов с «сильным влиянием» попали губернатор Красноярского края Александр Усс (31 место) и глава Новосибирской области Андрей Травников (34 место). Значительное ослабление позиций Усса в рейтинге (в сентябре — 24 место) экспертное сообщество связывает со скандалом вокруг уголовного дела против его сына. Замыкают группу сильного влияния среди сибиряков глава Алтайского края Виктор Томенко (47) и губернатор Омской области Александр Бурков (50 место).

На 8 позиций в рейтинге опустился глава Томской области Владимир Мазур (с 60 на 68). Аналитики связывают снижение позиций Мазура с отменой выборов мэра Томска.



Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.