Томские власти выплатят 12 млн рублей за отказ в строительстве ТЦ

Арбитражный суд Томской области обязал региональные и городские власти выплатить почти 12 млн рублей за отказ построить ТРЦ в центре Томска взамен незаконно снесенного памятника архитектуры.

Арбитражный суд обязал власти Томска и Томской области выплатить 11,96 млн рублей в качестве возмещения убытков за отказ в строительстве торгового центра. Ранее АО «ТРЦ» подало иск на городской департамент архитектуры и областной комитет по охране объектов культурного наследия в размере 19,1 миллиона рублей за убытки при простое строительства ТЦ.

Судебное разбирательство связано с отменой ранее выданного разрешения на строительство торгового центра в историческом центре Томска. В 2013 году АО «ТРЦ» объявило о намерении построить пятиэтажный торгово-развлекательный центр с кинотеатром, гостиницу под брендом Marriott и офисное здание общей стоимостью в 6,6 млрд рублей. Вскоре после начала строительства администрация Томска отозвала разрешение на строительство в связи с отсутствием полного пакета документов.

Когда разрешение выдали, его решила оспорить уже областная администрация. Региональный комитет по охране памятников культурного наследия в своем решении сослался на нормы федерального законодательства об охране памятников. В частности, указано, что собственник памятника архитектуры, на месте которого планировалось строительство ТЦ, не подписал охранное обязательство и без разрешения снес здание. В 2016 году суд обязал собственника восстановить объект культурного наследия.

В январе 2020 год АО «ТРЦ», возглавляемому Сергеем Райгелем, было выдано разрешение на строительство ТЦ, но уже в феврале этого же года оно отозвано из-за отрицательного заключения областного комитета по охране объектов культурного наследия. Тогда в 2021 году суд встал на сторону компании и признал незаконным отмену разрешения на строительство. Позже АО «ТРЦ» потребовало 19,1 млн рублей за ущерб из-за простоя стройки.

«Взыскать солидарно с муниципального образования «Город Томск» и с Томской области за счет средств казны в пользу АО «ТРЦ» 11,96 миллиона рублей в возмещение убытков. В удовлетворении иска в остальной части отказать», — говорится в решении арбитражного суда.