Один из крупнейших ИТ-форумов в Сибири продан компании «Тинькофф»

Организатор проводимого в Новосибирске ИТ-форума CodeFest Евгений Васильков продал свой конференционный бизнес компании «Тинькофф». Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.

Напомним, что CodeFest является крупнейшим ИТ-форумом, проводимым в Новосибирске. Первое мероприятие под этим брендом было организовано в 2010 году еще в стенах одного из корпусов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Первый CodeFest собрал 500 участников и был сугубо локальным мероприятием. Через 5 лет в нем приняло участие уже свыше 1700 человек , а местом проведения c 2014 года является новосибирский Экспоцентр. В 2019 году в форуме приняло участие около 3000 человек. Последний форум CodeFest проводился в конце мая 2022 года.

О планах выйти из конференционного бизнеса Евгений Васильков впервые объявил в 2019 году. Переговоры велись с разными участниками, включая организаторов конференции HighLoad. Основатель компаний Alawar и iFarm Александр Лысковский на тот момент предлагал приобрести этот бизнес новосибирскому Академпарку . Сам Евгений Васильков обозначал в 2019 году сумму возможной сделки в 50 млн рублей.

Вместе с тем, Евгений Васильков все это время продолжал оставаться организатором форума. О сделке по продаже стало известно только 8 ноября 2022 года. «CodeFest стал частью компании «Тинькофф». Это значит, что товарный знак CodeFest, домен codefest.ru и прочие нематериальные активы, которые раньше принадлежали ИП Васильков, теперь принадлежат компании «Тинькофф». Если быть точным, то АНО ДПО «Тинькофф Образование»», – отметил в ТГ-канале Евгений Васильков.

По его словам, последние пару лет выдались тяжёлыми для рынка конференций. «В этом году мы почти смогли восстановиться и запланировать возврат к плану дальнейшего развития, но что-то пошло не так, и вместо плана развития пришлось снова включать план выживания. В таких обстоятельствах, я принял решение передать CodeFest под крыло большой и сильной компании, которая смогла бы поддержать мероприятие в трудные времена и помочь с развитием в радужные», – пояснил Евгений Васильков.

Он добавил, что для участников форума изменится лишь юрлицо для приёма оплат. Команда, как и прежде, будет каждый год собираться под мероприятие. Двое ключевых членов команды при этом, по его словам, «обрели трудовую стабильность» в штате «Тинькофф». Программа мероприятия, как и прежде, будет формироваться исключительно на усмотрение профильного комитета.

Напомним, что ранее Евгений Васильков работал на руководящих должностях в компании 2ГИС и в том числе возглавлял проект Flamp. Помимо CodeFest он также был соорганизатором новосибирской конференции о пиар- и маркетинговых коммуникациях «Груша» , однако с 2018 года уже не имел к ней отношения. На сегодня единственным ее организатором является коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». Сама конференция проходила в октябре 2022 года в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа».