Госдума отклонила законопроект о создании единого рекламного оператора

Депутаты Госдумы РФ отклонили изменения в федеральный закон «О рекламе», которые предполагали создание в стране единого рекламного оператора.



«Этот вопрос мы обсуждали достаточно подробно 7 ноября на совете Госдумы. По мнению всех фракций законопроект должен быть отклонен», — сообщил в ходе пленарного заседания 8 ноября председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Напомним, что 8 июля 2022 года депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов внес на рассмотрение Госдумы поправки в федеральный закон «О рекламе». Законодательная инициатива предполагала создание единого оператора рекламы. Через централизацию рекламы планировалось размещение всей цифровой наружной рекламы и электронных объявлений физических лиц. Предполагалось, что оператор будет наделен функцией правовой оценки контента на соответствие действующего законодательства РФ и будет заниматься определением цен на размещение. Законопроект предполагал, что единый оператор может на 30 лет заключать контракты на установку своих цифровых конструкций на земле, принадлежащей государству, и транслировать рекламу на экранах государственного и муниципального транспорта без проведения конкурсных процедур. Соответствующие поправки прошли первое чтение 15 июля.

Такая инициатива подверглась жесткой критике со стороны ФАС и отраслевых стейкхолдеров. Новосибирские участники рекламного рынка обращались за поддержкой к бизнес-омбудсмену Николаю Мамулату. Предприниматели отмечали, что на сегодня в отрасли нет запроса на централизацию рынка.

«Ключевыми недостатками законопроекта является то, что создается опасный прецедент по возложению государственных функций по контролю за информацией на коммерческую организацию, являющуюся действующим участником рынка. Принятие документа грозило сокращением предприятий малого и среднего бизнеса, рабочих мест, ростом цен на рекламную продукцию, отсутствием здоровой конкуренции, потере налоговых и прочих поступлений муниципалитетами и регионами, потере муниципалитетами контроля над внешним видом городов», — отметил «Континенту Сибирь» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат.

В начале августа 2022 года аппарат бизнес-омбудсмена Новосибирской области направил свои замечания по законопроекту федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову, а также председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. В письме говорилось о существенных рисках негативных последствий для всех участников процесса. В других регионах России имела место аналогичная консолидация всех заинтересованных участников для отклонения поправок, которые могли привести к монополизации рекламного рынка.

«Отклонение законопроекта – это победа здравого смысла и единственно правильное решение. Мы рады, что мнение нашей компании, коллег по индустрии, ряда депутатов и региональных властей были услышаны в думе», — отметил директор по взаимодействию с органами власти и юридическим вопросам компании «Авито» Виктор Топадзе.