В сибирском регионе закрывают «ковидный» госпиталь из-за снижения заболеваемости коронавирусом

Медсанчасть №2 в Томской области, работавшую два года в качестве основного «ковидного» госпиталя областного центра, перепрофилируют обратно. Решение связано со снижением заболеваемости коронавирусом в регионе и низкой заполняемостью медучреждения.

О закрытии госпиталя для больных коронавирусом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в своём Telegram 8 ноября.

«Принял решение закрыть респираторный госпиталь в медсанчасти №2 и вернуть медучреждение к работе по основному профилю. Впервые с 3 апреля 2020 года МСЧ-2 возобновляет дежурство по «скорой» и оказание плановой помощи пациентам», — сообщил глава региона.

Как пояснил Владимир Мазур, за последние пять недель количество новых случаев заражения COVID-19 в Томской области сократилось в семь раз. При этом респираторный госпиталь в медсанчасти №2 заполнен всего на 20%.

По словам губернатора, возвращение медучреждения к работе по основному профилю позволит снизить нагрузку на сферу медицины в регионе.

Респираторный госпиталь на базе медсанчасти №2 был в Томске основным медучреждением для лечения тяжёлого течения коронавируса. Теперь нуждающихся в госпитализации больных с COVID-19 будут направлять в респираторный госпиталь Томской районной больницы, а беременных пациенток – в областной перинатальный центр.

Напомним, что в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до конца 2022 года.