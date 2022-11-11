Какую из проводимых в Новосибирске бизнес-конференций признали лучшей с точки зрения контента и организации?

«Континент Сибирь» подвел итоги опроса читателей по лучшему бизнес-мероприятию в Новосибирске за последние полгода. Организованная новосибирским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» конференция «Маркетинг 2.0» оказалась на первой позиции в голосовании.



Опрос читателей проводился с 28 октября по 11 ноября на сайте «Континента Сибирь». В голосовании участвовали наиболее масштабные конференции, посвященные бизнес-тематике, проводимые в регионе за последние полгода. Среди них – «Технопром», «Дни ритейла в Сибири», конференция «Маркетинг 2.0», «Пружина», «Прибыль», «DAЧА» , Сибирский производственный форум, «Груша». В ходе опроса проголосовало 3270 человек.

Какая из проводимых в Новосибирске масштабных бизнес-конференций, на ваш взгляд, лучшая с точки зрения контента и организации? «Маркетинг 2.0» (организатор – «ОПОРА РОССИИ») (43%)

«Пружина» (организатор – Дмитрий Гоков) (35%)

Сибирский производственный форум (организатор - «Инфософт») (9%)

«Прибыль» (организатор – Александр Долгов) (6%)

«DAЧА» (организатор – «Аквабайт») (2%)

«Технопром» (организатор – правительство Новосибирской области) (2%)

«Дни ритейла» (организатор – правительство Новосибирской области, минпромторг РФ) (1%)

«Груша» (организатор – «АГТ-Сибирь») (1%)

Свой вариант (в комментариях) (0%)

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За конференцию «Маркетинг 2.0» отдали голоса 43% участников опроса. Напомним, что эта бесплатная конференция проводилась 5 октября в киноконцертном комплексе имени Владимира Маяковского. На нее зарегистрировалось порядка 2500 участников, что стало рекордом для такого рода событий. Организатором мероприятия выступил комитет по маркетингу, рекламе и PR Новосибирского областного отделения “ОПОРЫ РОССИИ”, возглавляемый Марией Гараниной. На конференции в режиме нон-стоп выступило 24 спикера, хедлайнером стал известный ресторатор Денис Иванов.



«В нашей конференции приняло участие более 2500 человек, и я благодарю всех тех, кто отдал за нас свой голос. Признание со стороны предпринимательского сообщества Новосибирска для нас не менее важно, чем проведение самого мероприятия. Я также благодарю всю свою команду, включая руководителей всех комитетов новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», а также лично Игоря Салова, который агитировал за голосование. Это способствовало повышению командного духа, дало желание развиваться вперед, развивать маркетинг на территории России. Эта конференция открыла перед нами двери в Красноярск, Абакан и другие регионы. Поэтому мы безусловно будем расти дальше и еще раз благодарим всех за поддержку», – отметила «Континенту Сибирь» Мария Гаранина. Следующая аналогичная конференция в Новосибирске пройдет уже в начале 2023 года.

На втором месте оказался «мультифорум живых компаний «Пружина», за который было отдано 34% голосов. Мероприятие проводилось 2-3 сентября в лофт-парке «Подземка» и было посвящено новой культуре менеджмента, построенной на принципах самоуправления. На форуме обсуждали новые модели мышления, а также разбирали, как вырваться из оков прошлых успехов и полюбить неожиданности. Ключевыми спикерами были Сергей Бехтерев (г. Москва), Валерий Разгуляев (г. Москва), Аркадий Цукер. Организатором выступил основатель ИТ-компании «Смарт Консалтинг» Дмитрий Гоков, для которого это было первое мероприятие такого формата. По его словам, на проведение «Пружины» было затрачено 3,86 млн рублей, а выручка с продажи 148 билетов составила 2,8 млн рублей.

Следующая «Пружина» уже анонсирована на 13 октября 2023 года. Помимо этого, уже 2 декабря в новосибирском «Белом зале» пройдет мини-конференция «Пружина: Антихрупкость живых команд». Исходя из описания, мероприятие предназначено для участников, которые хотят найти “несгораемую” точку опоры для завтрашнего дня, быть готовыми к “лебедям” разного цвета, максимизировать пользу от инструментов «Пружины», полученных 2-3 сентября, углубить их понимание и найти новые смыслы. По словам Дмитрия Гокова, в настоящее время под «Пружиной» понимается уже не столько сам форум, сколько «акселератор живых компаний».

Замыкает первую тройку конференций Сибирский производственный форум, организатором которого была компания «Инфософт».