В Новосибирске за счёт МИПа достроят старейший долгострой

В Новосибирской области стартовала реализация масштабного инвестиционного проекта, в результате которой поступят средства на достройку старейшего, по данным областного правительства, долгостроя Новосибирска. Возведение дома началось более 30 лет назад.

Масштабный инвестиционный проект, в результате которого будет направлено как минимум 63 млн руб. на достройку дома №160 по улице Ивлева в Новосибирске, реализует ООО «Специализированный застройщик «Сибирь-Развитие». Благодаря МИПу долгострой планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Распоряжение о реализации проекта подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников накануне, сообщили в правительстве региона 8 ноября.

Кроме того, в результате реализации МИПа в собственность обманутых дольщиков будет передано 800 кв. м. жилых помещений, что, согласно законодательству, составляет не менее 2,5% от возведённых площадей.

Согласно условиям реализации проекта, застройщик без торгов получил земельный участок для возведения многоквартирных домов на улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска. Предполагается, что строительство будет идти пять лет.

По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, дом на Ивлева достраивается с применением различных мер поддержки регионального правительства, в том числе субсидий на благоустройство прилегающей территории.

Сейчас в Новосибирской области реализуется 39 масштабных инвестиционных проектов, ещё несколько находятся на стадии согласования. В результате их реализации дольщикам передадут более 35 тыс. кв. м жилья, а на достройку проблемных объектов направят порядка 2,5 млрд руб. Благодаря МИПам в регионе будут восстановлены права 3 940 семей – собственников квартир в 23 долгостроях.

Ранее сообщалось о том, что компенсации за неполученное жильё выплатили двум тысячам дольщиков в Новосибирской области.