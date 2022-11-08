Октябрьский мост в Новосибирске закрыли для пешеходов из-за смертельной опасности

Тротуарную часть Октябрьского моста в Новосибирске закрыли на время ремонта переправы. Как сообщили в Территориальном управлении автодорог (ТУАД) региона, это связано с угрозами для пешеходов.

Полностью будет перекрыт 50-метровый участок пешеходной части моста, здесь появятся соответствующие дорожные знаки.

«Октябрьский мост закрыли для пешеходов. Ограничения связаны с угрозой жизни и здоровью», — сообщили в ТУАД Новосибирской области 8 ноября.

Как рассказали в управлении со ссылкой на подрядчика работ, ООО «СпецТрансСтрой», в ближайшее время на перекрытом участке планируется демонтировать тротуарное покрытие. По словам генерального директора организации Сергея Арапова, сначала с помощью дорожной техники до основания снимут асфальт, затем начнут разбирать тротуарные плиты.

В дорожном управлении пояснили, что по поверхности дороги, которая будет находиться в «разобранном» состоянии, передвигаться опасно.

«Находятся пешеходы, которые, рискуя жизнью, пешком преодолевают мост. Этого делать нельзя», — предостерегли в ТУАД.

Всего на мосту сейчас демонтировано 60% тротуарных плит.

Кроме того, в связи с ремонтными работами до 10 ноября перекрыта часть Михайловской набережной, которая проходит под мостом. Здесь очищают пролётное строение переправы.

Помимо этого, разрешённая скорость автомобильного движения на Октябрьском мосту снижена до 40 километров в час. Ограничение будет действовать на протяжении всего периода проведения работ. Участки проезжей части также будут поэтапно сужать, а во втором квартале 2023 года в рамках ремонта запланировано вскрытие поверхности дороги.

Ремонт Октябрьского моста стартовал летом текущего года. Работы предполагается завершить в три этапа. Первый заканчивается 9 декабря 2022 года, второй – 8 декабря 2023 года, третий – 9 декабря 2024 года.

В рамках работ планируется отремонтировать основные несущие конструкции, заменить все слои мостового полотна, уложить новый асфальтобетон, установить новые мачты освещения, а также пешеходное и дорожное ограждение, отремонтировать судовую сигнализацию, модернизировать систему водоотвода, провести работы по антикоррозионной защите и смонтировать систему архитектурного освещения. На всё это будет потрачено 2,2 млрд руб.

Напомним, что решение о проведении капитального ремонта Октябрьского моста было принято в соответствии с требованием прокуратуры в мае 2021 года. В то же время, осенью 2021 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что работы могут быть отложены из-за «серьёзных финансовых проблем» — тогда ремонт объекта оценивался более чем в миллиард рублей.