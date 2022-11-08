МТС с помощью анализа Big Data составила рейтинг самых популярных мест для осенних прогулок в Новосибирске за период сентябрь-октябрь 2022 года. Рекордсменом по количеству прогулок стала Михайловская набережная.

Платформа GeoEffect от МТС стала первым в России «коробочным» решением, которое позволяет пользователю без опыта работы с Big Data самостоятельно выгружать аналитические отчеты на основе геоаналитики.

«Анализ данных с помощью платформы GeoEffect позволяет нам заранее прогнозировать рост трафика в определённых локациях и готовить сеть к наплыву абонентов. Например, мы видим транспортные потоки, активность абонентов и, исходя из этих данных, планируем модернизацию или строительство сети, открытие салонов, – говорит директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Но возможности технологии Big Data значительно шире и могут быть использованы для развития инфраструктуры Новосибирской области. GeoEffect позволяет проанализировать, где любят отдыхать жители и гости региона, возможно, сделать дополнительные пляжи или наоборот оказаться от каких-то площадок в пользу более популярных. Мы можем предоставить рабочий инструмент для этого и бизнесу, и муниципалитетам. Учитывая растущий турпотока в столицу Сибири, такие данные будут очень востребованы».

Анализ обезличенных данных за два осенних месяца показал, что новосибирцы провели нынешнюю золотую осень на свежем воздухе. По сравнению с прошлым годом количество отдыхающих в парках и открытых локациях возросло на 32%. А самыми активными оказались горожане в возрасте 35 — 44 лет – их доля среди всех отдыхающих составила без малого треть. Чаще других проводили время вне дома горожане со средним доходом 45-75 тыс. рублей.

Самым популярным местом для прогулок в пору золотой осени стала Михайловская набережная Новосибирска. По данным платформы МТС GeoEffect, в сентябре-октябре новосибирцы и гости города предпочти набережную всем остальным локациям. При этом пенсионеры (64+) обошли молодежь (18-24 года): последних среди гостей набережной оказалось на 16% меньше, чем горожан «серебряного возраста».

Втрое меньшую, чем набережная, аудиторию привлек Новосибирский зоопарк, занявший вторую ступень рейтинга. Чаще всего в гости к животным приходили горожане семьи с детьми школьного возраста (30%) – пик посещений самого большого зоопарка Сибири ожидаемо пришелся на 1 сентября. Далее следуют посетители с внуками-дошколятами (22%), а также горожане 25-34 лет (15%). Реже всего посещали зоопарк молодые люди от 18 до 24 лет (5%). Этой осенью из зоопарка в мессенджерах и соцсетях «полетело» видео и фото на 35% больше, чем год назад.

«Бронза» досталась Нарымскому скверу – излюбленному месту прогулок горожан близ Вознесенского храма, которое в этом году привлекло на четверть больше гостей, чем в октябре 2021 года. Сквер одинаково популярен у молодежи и старшего поколения, а также у обеспеченных горожан с среднемесячным доходом от 75 до 150 тыс. рублей.

Также в топ-5 любимых локаций новосибирцев вошли облагороженный Заельцовский парк, набравший на 70% больше посетителей, чем год назад, и Ботанический сад в Академгородке.

Стоит также отметить, что на природе новосибирцы обходятся без «цифрового детокса» и выходят в интернет постоянно. Так, в обновленных локациях Заельцовского трафик вырос на 40%, а наибольшую цифровую активность проявили новосибирцы в возрасте от 18 до 25 лет.