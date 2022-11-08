Мокрый снег и гололедица: в Новосибирской области продолжает холодать

Температура воздуха в Новосибирской области в ближайшие дни продолжит идти на спад. На текущей неделе ночью похолодает до -8 градусов.

Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днём во вторник, 8 ноября, в Новосибирской области будет от -3 до +2, выпадет мокрый снег, а на дорогах появится гололедица.

В среду, 9 ноября, ночная температура упадёт до -8 градусов, днём вновь потеплеет до +2, при этом порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. В ночь на четверг, 10 ноября, будет -2…-7, днём — -2…+3 и также ожидается порывистый ветер. В эти дни также выпадет мокрый снег.

По данным долгосрочного прогноза сервиса «Яндекс.Погода», дальнейшего похолодания в Новосибирске до конца недели не ожидается. Температура воздуха с 11 по 13 ноября составит от -1 до +2 градусов.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске в начале октября, когда в регионе уже фиксировалась отрицательная температура, от теплоснабжения ради плановых работ отключили 19 многоквартирных домов.