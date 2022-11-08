Бизнес по франшизе: если не сейчас, то когда?

В 2022 году российский бизнес оказался в непростой ситуации. Это и увеличение количества антироссийских санкций, и уход некоторых западных компаний, которые освободили самые разные ниши на рынке. Стоит ли характеризовать сложившуюся ситуацию как время потерь? По мнению компании Franch Region, ее целесообразно рассматривать, прежде всего, как время возможностей. Ведь когда, как не сейчас, стоит проявить деловую хватку и начать собственный бизнес?

Одним из приоритетных вариантов для бизнеса в текущей турбулентной ситуации можно считать развитие по франшизе. Начинающему предпринимателю это дает возможность построить бизнес в тандеме с сильным, уже состоявшимся брендом. А успешной компании — эффективно масштабировать свой бизнес и выйти на новый уровень.

О том, как это сделать, пойдет речь на выставке-конференции франшиз от Franch Region, которая пройдет в Новосибирске 9 ноября на площадке Marins Park Hotel. Стоит отметить, что компания Franch Region является ключевым организатором региональных выставок по франчайзингу по всей России и в странах СНГ. Благодаря такому мероприятию предприниматели могут сразу ознакомиться со всем перечнем доступных франшиз, а сами компании — найти потенциальных партнеров.

«Что такое выставка-конференция франшиз от Franch Region? Это ярмарка возможностей: компании предлагают свои франшизы, предприниматели находят интересные предложения для открытия и масштабирования своего бизнеса. Мы объединяем инвесторов, самых известных франчайзеров, топ-менеджеров и бизнесменов, предоставляем массу актуальной информации и экспертных знаний в области франчайзинга, обсуждаем острые юридические аспекты, разбираем тренды маркетинга и продвижения», — подчеркивает основатель и руководитель компании Franch Region Кира Гофштадт.

Участниками выставки франшиз станут более десятка крупных бизнесов, с известными именами, работающие в широчайшем спектре направлений. Свои презентации готовят торговая сеть «Пятёрочка» (генеральный спонсор выставки), один из лидеров частной лабораторной диагностики в России – лабораторная служба Helix (генеральный партнер выставки), Медицинская лаборатория «Гемотест», охватывающая сетью в почти 2 тыс. отделений свыше 500 городов России и государств СНГ (спонсор сессии), Bambini—Club — международная сеть частных детских садов, уже сейчас насчитывающая более 160 филиалов в России и СНГ, федеральная сеть «Магазин постоянных распродаж», в этом году отметившая 20-летие и открытие 350-го предприятия по франшизе, сеть дрогери-супермаркетов у дома Marafett, федеральная сеть теплых автомоек самообслуживания Geizer, группа компаний «Белорусские продукты», бренд эмоциональных товаров Mod, юридическая компания «Ф-Групп», «СДЭК» — одна из крупнейших в стране компаний, обеспечивающих курьерскую доставку по России и миру, а также другие компании, готовые делиться опытом, наработками, советами и собственным брендом.

«На каждой нашей выставке 80% компаний-участников продают 2-5 франшиз. Для посетителей выставка-конференция – возможность понять, какой бизнес, какая отрасль ему подходят, и выбрать дело и партнера, максимально отвечающих его интересам. У нас выступают самые лучшие франчайзинговые эксперты со всей России, готовые ответить на любой вопрос: от того, как выбрать франшизу, до пошаговой инструкции создания своей франшизы. И посещение наших выставок всегда бесплатно», — отмечает Кира Гофштадт.

Выставка-конференция франшиз состоится при поддержке Российской ассоциации франчайзинга (РАФ). Каков полный список компаний-участниц выставки? Чьи презентации можно посетить? О чем пойдет речь на «Академии франчайзинга»? Ответы на эти вопросы можно узнать на сайте Franch Region. И там же оставить заявку на участие или получение билета посетителя. В 2023 году выставки-конференции от Franch Region охватят 36 городов, причем 10 состоятся в крупных деловых и промышленных центрах государств СНГ.

Партнерский материал