Сибирь стала лидером среди регионов России по приросту продаж алкоголя

Темпы прироста продаж алкогольной продукции в Сибирском федеральном округе с февраля по июль 2022 года оказались выше, чем в других регионах страны. Такой вывод сделали аналитики компании «ГРАДУС». Увеличение спроса они связывают с повышенным уровнем тревожности в обществе.

Аналитики из компании «ГРАДУС» сравнили данные по продажам алкоголя в РФ и непосредственно СФО за период с февраль по июль 2021 и 2022 года соответственно.

Розничные продажи алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуарэ в России в январе-сентябре 2022 года выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 157,28 млн декалитров.

В этом году выросли продажи алкоголя как в ценовом, так и в натуральном выражении. Рост объемов реализации алкоголя в Сибири наблюдается во всех категориях по сравнению с общероссийскими показателями. Всего на сегодня СФО занимает 7,3% от алкогольного рынка России. Лидером по продажам среди алкогольной продукции в целом по стране и непосредственно в Сибири осталась водка — 39,5% и 40,3% от всех продаж соответственно. Если рассматривать динамику продаж по Сибири, то ситуация несколько иная: продажи настоек выросли на 45%, тогда как водки всего на 18%. Аналитики связывают увеличение спроса на настойки с небольшим ростом цен (3%) по сравнению с другими категориями алкоголя.

Наиболее постоянными в своих предпочтениях оказались любители вина из Сибири. Несмотря на самый значительный прирост цен (16% по стране и 14,7% по Сибири) и общее снижение продаж вина по стране, в СФО наблюдается положительная динамика. Всего в Сибири стали закупаться вином на 7% больше в количественном выражении.

По ценовым сегментам ситуация в Сибири мало отличается от общероссийской. Среди алкоголя стоимостью до 400 рублей в СФО лидируют водка (93%), настойки (88%) и вино (81%) от общего количества проданного алкоголя этих групп. В категории алкоголя с ценой более 1,5 тысяч рублей охотнее всего покупают виски. В 16% случаев покупатели выбирают именно этот напиток. Тогда как купить водку и настойки в этом ценовом сегменте желающих почти не оказалось.

Исследование проводилось на основе среза истории продаж в основных алкогольных категориях по системе GRADUS Retail Index, основанной на интеграции данных операторов фискальных данных и полевых исследований в федеральных и региональных торговых сетях