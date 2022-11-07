Власти Новосибирской области увеличили объём господдержки на догазификацию

В Новосибирской области увеличен размер компенсации за газификацию жилых домов. Соответствующее решение принято на заседании правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова 7 ноября.

В соответствии с изменением увеличивается размер компенсации фактически понесенных затрат, связанных с газификацией жилого дома, с 50% до 100%. При этом он составит не более 100 тыс. руб. (ранее предполагалось, что не более 35 тысяч), сообщила на заседании министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Всего на господдержку догазификации в Новосибирской области в 2023 году будет направлено более 60 млн руб.

Компенсации смогут получить участники, инвалиды и супруги умерших участников Великой Отечественной войны, узники концлагерей, ветераны труда, семьи с детьми-инвалидами и ряд других категорий граждан.

Как отметила Елена Бахарева, изменение в региональный закон «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации» вносится во исполнение решения регионального штаба по газификации. Поправка одобрена на заседании областного правительства и будет внесена на рассмотрение в Законодательное собрание региона.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области вдвое увеличено количество населённых пунктов для газификации.