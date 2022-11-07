Проблемы дольщиков фонда «Жилище» решат за счет инвестиционного проекта

Проблемы 132 дольщиков фонда «Жилище», выступавшего застройщиком микрорайона МЖК «Свой дом» в городе Обь Новосибирской области, решат за счет реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



По словам главы минстроя Новосибирской области Алексея Колмакова, сегодня министерством совместно с администрацией г. Обь готовится необходимый пакет документов для реализации масштабного инвестиционного проекта, в рамках которого получат жилье дольщики НФ «Жилище». В частности, в судебном порядке было снято обременение с земельного участка, который планируется использовать для реализации нового МИПа.

«Масштабные инвестпроекты – очень эффективный инструмент решения проблем обманутых дольщиков региона. На сегодняшний день на территории области уже реализуются 38 МИПов. По реализации уже заключенных проектов инициаторами МИП будет передано более 34,6 тысяч кв.м. жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Кроме того, благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 2,4 млрд рублей. Таким же образом планируется решить проблемы дольщиков фонда «Жилище». МИП на территории города Обь станет первым в области, который будет реализован вне границ Новосибирска. Интерес к проекту уже проявляют застройщики региона», – отмечает Алексей Колмаков. Его комментарии приводит пресс-служба правительства.

Ранее новосибирский фонд «Жилище» выступал застройщиком микрорайона МЖК «Свой дом» в г. Оби Новосибирской области на пересечении ул. Большая и ул. Южная. В 2010 году объявлено о строительстве трех четырехэтажных домов, которые так и не начали строить. Фонд признали банкротом и ликвидировали. Всего заключили 134 договора долевого строительства.

На сегодня специалистами минстроя ведется работа по включению дольщиков фонда «Жилище» в список дольщиков, претендующих на поддержку. Сейчас в него включено 87 человек – дольщиков данного долгостроя, остальным участникам долевого строительства для получения своих квартир также необходимо подать документы на включение в реестр.