Подрядчиков капремонта трёх участков Чуйского тракта на Алтае определят в ноябре

Алтайское управление Росавтодора объявило торги по определению подрядчиков капремонта на трёх участках Чуйского тракта. Итоги планируется подвести до конца месяца.

Федеральное казённое учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства объявило (Упрдор «Алтай») объявило торги на определение подрядчика капремонта Чуйского тракта в Республике Алтай и Алтайском крае на трёх участках.

Как следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок, планируется провести капитальный ремонт трассы на подъезде к Телецкому озеру в Республике Алтай на участках км 70+000 — км 74+870 и км 74+910 — 80+000 по максимальной стоимости 636 млн руб., а также на участке км 243+500 — км 250+000 в Алтайском крае, стартовая цена — 1,098 млрд руб.

Заявки на аукцион принимаются до 18 ноября, итоги планируется подвести 23 ноября.

Работы необходимо выполнить до 2024 года в несколько этапов. Они будут финансироваться за счёт федерального бюджета.

По данным агентства «Интерфакс», в 2020 году участок Чуйского тракта, ведущий к Телецкому озеру, перешёл из собственности Республики Алтай в федеральную, сейчас он находится в управлении Росавтодора. Агентство планирует восстановить дорогу в течение пяти-шести лет начиная с 2021 года.

Упрдор «Алтай» управляет более чем 1,7 тыс. км федеральных трасс в Алтайском крае и Республике Алтай. В оперативном управлении организации также находится 177 мостовых сооружений в этих регионах.

Ранее также сообщалось о том, что планируется отремонтировать участок Чуйского тракта км 102+000 — км 135+277. На проектные и изыскательные работы ФКУ «Сибуправтодор» выделило 74,9 млн руб.